カニ食べ歩き 秋風が吹けば、カニが恋しくなる季節だ.今年もカニのおいしい季節がやってきた. 百年の歴史を誇る老舗から劇場内のレストランまで、食べ放題の上海蟹ビュッフェや、希少な品種である白玉蟹など、上海では多彩なカニの味わいを楽しめる. 王宝和大酒店 住所: 九江路555号 1744年創業の老舗・王宝和は、「酒祖宗、蟹大王」の異名で知られ、上海のカニ料理を代表する名店だ.今年は初めて白玉蟹をメニューに取り入れ、伝統のカニ料理に新たな味わいを加えている.

白玉蟹は全身が真っ白な姿が特徴で、自然界に生息するものの、極めて希少なカニだ.上海海洋大学の教授チームが10年をかけて選抜育種に取り組み、安定的に繁殖できる白玉蟹の育成に成功した.一般的な上海蟹と比べ、白玉蟹は身の甘みがより際立ち、口に入れると繊細で柔らかい.カニみそやカニの卵巣は濃厚でコクがあり、うまみが凝縮されているうえ、雑味のない澄んだ味わいが特徴だ.

また、2027年1月15日まで、王宝和大酒店2階の上海レストランでは「"蟹"逅1744–王宝和蟹宴任点任食」を開催中.388元で、王宝和のカニ料理をはじめ、スイーツや彩り豊かな冷菜、さらにハーゲンダッツのアイスクリーム3種類を心ゆくまで楽しめる. アップグレードプランも用意されている.588元のプランでは上海蟹の雄雌各1杯(雄4.5両、雌3.5両)、688元のプランでは白玉蟹の雄雌各1杯(雄4.5両、雌3.5両)が付く.

上海大酒店 住所: 九江路505号 上海大酒店では、2027年1月15日まで「王宝和大閘蟹」の食べ放題ディナービュッフェを開催している.蒸し上海蟹、熟成酔っ払い蟹(紹興酒などを使った漬け汁にじっくり漬け込んだ蟹)、王宝和の無形文化遺産に登録された伝統のカニ料理、カニみそ入り点心、焼きたてのフィレステーキ、デザート、ハーゲンダッツのアイスクリームなど、すべて食べ放題だ.

王宝和ブランド傘下の五つ星ホテルである上海大酒店では、毎年秋にビュッフェディナーを開催しており、使用するカニはすべて王宝和自家製のもの.名物の蒸し上海蟹や熟成酔っ払い蟹、王宝和自慢のカニ料理を時間内で好きなだけ味わえるとあって、多くのファンを魅了している.

成隆行・蟹王府 住所: 九江路216号 2002年に正式オープンした成隆行・蟹王府の九江路店は、明・清時代の建築様式を残す外観が特徴だ.店内も古風で趣のある内装で、小さな舞台が設けられており、毎日決まった時間に芸能の演者による公演が行われる.同店は、デンマークのマルグレーテ2世女王をもてなした実績があり、香港の美食評論家・蔡瀾からも「人生で一度は訪れるべきレストランの一つ」として推薦された.

丸ごと蒸した上海蟹が、今も看板メニューの主役だ.蒸し上がったオレンジ色の蟹がテーブルに運ばれると、客が目で確かめた後、専任スタッフが目の前で丁寧に解体する.身を取り出した蟹は皿に美しく盛り付けられ、蟹の甲羅には橙紅色の蟹黄(卵巣)がたっぷりと詰まり、周囲には殻を取り除いた脚や鋏が元の形を保ったまま並べられる.

また、秃黄油拌飯(上海蟹の蟹味噌あんかけご飯)も成隆行の看板料理だ.濃厚な蟹膏(カニみそ)と蟹黄(卵巣)は、脂がのって艶やかだ.熱々のご飯に混ぜれば、芳醇な脂が一粒一粒を包み込み、カニの豊かな香りが広がる.

蘇詞蟹宴・劇場レストラン 住所: 九江路505号 宋代の文人・蘇東坡の詩詞と食文化をコンセプトにした「蘇詞蟹宴」は、宋代の文人が楽しんだ優雅な暮らしを、外灘の歴史ある建築の中で表現している.過度な装飾を避け、宋代らしい簡素な趣を生かした空間で、歴史的建築が立ち並ぶ外灘ならではの「一蟹一宴一詞」の詩情を味わえる.

店内では、蘇東坡の人生や食の足跡を題材にした没入型の演劇も上演.全編に英語字幕・翻訳が付き、中国の詩詞文化の魅力を海外の客にも伝えている.独立した小劇場は貸し切りにも対応し、文化サロンやビジネスの宴席にも利用できる.

この店の看板メニューは、「十三蟹黄金蟹黄麺」だ.多くの客がこれを目当てに訪れるといい、店によると一杯に丸ごと13匹の上海蟹を使用し、職人が一匹ずつ手作業で殻をむいている.黄金色の蟹黄(卵巣)、濃厚な蟹膏(カニみそ)、甘みのある脚肉が麺の上にたっぷりと盛られている. 熱いうちに全体を混ぜると、麺一本一本にカニの濃厚なうまみが絡む.「鮮度を感じさせながら生臭さがなく、濃厚でありながらしつこくない」味わいが特徴だ.麺は無料で追加できるため、心ゆくまで堪能できる.

庄氏隆興・蟹粉面道 浙江中路441号 100元余りで、南京路エリアでカニみそ和え麺を味わえる.店内では毎日、専任スタッフが手作業でカニの身や卵巣を取り出しており、その新鮮な味わいが多くの食通を魅了している.