TenPayGo決済アプリ、中国を訪れる海外旅行者向けにリリース

テンセントは本日、TenPayGoを発表し、中国でWeChat Payを利用できる店舗で海外旅行者が新たな方法で支払いを行えるようにしました。

このサービスは外国の銀行カード、Apple Pay、および選定された海外デジタルウォレットに対応しています。

テンセントは広東省深圳市でこのアプリを発表し、中国への短期旅行者を対象としています。

テンセントによれば、ユーザーはWeChat Payネットワーク上の数千万の加盟店で支払いが可能です。このアプリは、中国国外で発行されたVisaやMastercardを含む7つの国際カードネットワークに対応しています。

ウォレットの対応範囲は段階的に拡大されます。最初のグループにはStarrybluが含まれています。テンセントは、2026年末までに約60の海外ウォレットがTenPayGoに接続されると予想しています。