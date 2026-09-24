TenPayGo決済アプリ、中国を訪れる海外旅行者向けにリリース
テンセントは本日、TenPayGoを発表し、中国でWeChat Payを利用できる店舗で海外旅行者が新たな方法で支払いを行えるようにしました。
このサービスは外国の銀行カード、Apple Pay、および選定された海外デジタルウォレットに対応しています。
テンセントは広東省深圳市でこのアプリを発表し、中国への短期旅行者を対象としています。
テンセントによれば、ユーザーはWeChat Payネットワーク上の数千万の加盟店で支払いが可能です。このアプリは、中国国外で発行されたVisaやMastercardを含む7つの国際カードネットワークに対応しています。
ウォレットの対応範囲は段階的に拡大されます。最初のグループにはStarrybluが含まれています。テンセントは、2026年末までに約60の海外ウォレットがTenPayGoに接続されると予想しています。
Tencentは、WeChat Payが16の国と地域で約60の海外ウォレットを受け入れていると述べました。対応するウォレットアプリを開き、中国の店舗でコードをスキャンすることが可能です。ShopeePayも含まれます。
TenPayGoは、深圳での交通サービスも提供しています。このアプリでは、バスや地下鉄用の「深圳通」交通QRコードをアクティベートできます。このサービスを利用するためには、電話番号や交通カードは必要ありません。
また、アプリは人工知能を活用して物体の認識やメニューの翻訳を行うことができます。
税金還付機能はまだ開発中です。Tencentは、中国工商銀行深圳支店やその他のパートナーと協力し、TenPayGo内のリンクを通じて税金還付サービスにアクセスできるように取り組んでいます。
会社はまた、深圳市の600の支店で支払いガイドを配置するために銀行と協力しています。主要な商業地区や公共交通機関で16言語のガイドを導入する計画です。