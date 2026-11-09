アートインサイダーの目を通した近隣社区

イタリア生まれのエンリコ・ポラートにとって、家と仕事は長い間、安福路と武康路周辺の街並みと深く結びついています。中国での20年以上にわたる生活の中で、まず北京、そして上海へと移り、彼は2016年に現代美術ギャラリー「Capsule」を開設しました。このギャラリーは自宅から徒歩圏内の路地にひっそりと佇んでいます。年月を経る中で、彼はこの地域が静かな住宅街から上海で最も人気のある目的地の一つへと変貌していく様子を見守ってきました。ここでは、独立系のアートスペースがカフェやレストラン、変わり続けるリテールコンセプトと並んで共存しています。しかし、絶え間ない変化の中で、彼にとって最も重要なのは馴染み深い場所、すなわち長い年月を経てもなお存在し続けているカフェやショップ、地域の施設です。エンリコが、上海のこの一角を自宅のように感じさせるギャラリー、飲食店、そして日常の発見に関する個人的なガイドを共有します。

Credit: Dong Jun

CNS: あなたが住んでいる地域について紹介していただけますか？ 私は安福路と武康路の周辺に住んでおり、この地域に住んで約12年になります。初めてここに引っ越してきたとき、安福路は今よりもずっと静かでした。近年では、この場所はより変化の速い場所となり、ブランドが数ヶ月だけ営業する臨時店舗や季節限定の店舗を開くことが増えています。 新しいものが登場し、新しい場所を発見することを楽しんでいますが、長い間ここに住んでいるうちに、変わらずに存在し続ける場所への愛着も深まってきました。

Credit: Dong Jun

CNS: この近所に住んでいることで一番良いことは何ですか？ 私にとっては、馴染みのある感じです。私はかなり習慣を重んじるタイプなので、いつものカフェやレストラン、お店に入って、そこで働いている人たちと顔なじみになるのが好きです。そうした日常の習慣が積み重なって、この街が自分の居場所のように感じられるようになるのです。 安福路が今はとても変化が速いからか、長年ここにあるお店にますます愛着が湧くようになりました。私自身も事業者なので、周りのものがどんどん変わっていく中で、そうしたお店が続いているのを見ると安心感を覚えます。長くこの街に根付いている場所には、きっと理由があるのだと思います。良いものを提供していて、人々がまた足を運びたくなるからです。 だから私のおすすめは、必ずしも最新のスポットや、まだあまり知られていない場所とは限りません。私が本当に何度も通い、ここでの暮らしの一部になった場所たちです。例えば Gaudi Barber Shop (80 Wuyuan Rd 五原路 80 号)。

Credit: Dong Jun

CNS: ここで見逃してはいけない観光スポットは何ですか？ このエリアには、若手現代アートギャラリーや独立系アートスペースが数多く集まっています。安福路と武康路周辺には、Capsule のほか、Chapter6 (No. 6, Lane 228 Anfu Rd 安福路 228 弄 6 号)、E.Scape (No. 3, Lane 40 Wukang Rd 武康路 40 弄 3 号)、セルバンテス文化センター Instituto Cervantes (208 Anfu Rd 安福路 208 号) があります。五原路には Linseed (No.4, Lane 165 Wuyuan Rd 五原路 165 弄 4 号)、永福路には Jenxuan Gallery (47 Yongfu Rd 永福路 47 号) が所在します。どこも徒歩圏内にあるので、土曜日に街を散策しながらアート巡りをするのにぴったりです。

Credit: Dong Jun

CNS: 人それぞれ好みは違うかもしれませんが、皆素晴らしいカフェを求めています。家の近くでお気に入りのカフェはどこですか？ Sunflour（Unit103-104, 308 Anfu Rd 安福路308号103-104室）は、私がここ数年で最も頻繁に訪れている場所の一つです。長い間営業しているお店で、それがまさに私がこの場所を気に入っている理由のひとつでもあります。コーヒーを飲んだり、朝食を取ったり、日中に軽食を楽しんだりするために訪れることができます。この場所は、近所での毎日のルーティンと結びついている場所のひとつになっています。

Credit: Yang Di

CNS：この辺りでどこで食事をすればいいですか？ ウィリスさん(安福路195号3楼)は、何度も訪れてしまう場所の一つです。長年このエリアに根付いていて、リラックスした雰囲気があり、友人とのディナーやビジネスランチ、またはただ馴染みのあるシンプルな場所が欲しい時にぴったりです。彼らのローストチキンは街で一番美味しいです！ そして、米面慧心(武康路98号2层)も気に入っています。地元のシンプルな料理や点心が食べたい気分の時に訪れます。これらの店はお互いに全く異なりますが、それがこの地域での生活の楽しさの一部です。小さなエリア内で、完全に異なるタイプの場所を見つけ、それらが徐々に日常の一部になっていくのが魅力的です。楽しく、心地よい夜を過ごすために、特に夏の屋外で座れる時には、私は Overdose（華山路785-2号）での雰囲気がとても好きです。(785-2 Huashan Rd 华山路785-2号) on Huashan Road.

Credit: Dong Jun

CNS：ハイファッションから新進デザイナーまで、花から新鮮な農産物まで、あなたの近所ではどこで買い物をしますか？ 私は Suitsupply (169 Anfu Rd 安福路 169 号) の常連です。また、烏魯木齊中路で食料品を買うのが楽しみです。ここではほぼ何でも揃います。Wulumuqi Market (318 Wulumuqi Rd M. 乌鲁木齐中路 318 号) の新鮮な生鮮食品から、Avocado Lady (274 Wulumuqi Rd M. 乌鲁木齐中路 274 号) の輸入食品まで手に入ります。

CNS: 仕事終わりや夜のお出かけにおすすめの近所の場所はありますか？ 飲み物を楽しむなら、私は以下の場所の雰囲気が好きです。Senator Saloon（五原路98号）五原路にあるSenator Saloonと、Speak Low（復興中路479号）復興中路にあるSpeak Lowです。どちらも長い間通っていますが、今でも足を運ぶのが楽しいです。

Credit: Dong Jun