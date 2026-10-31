伝統芸術と歴史に触れる秋!上海で巡りたい注目の展覧会4選

上海ゆかりの書画から、 時代を超えて愛される書籍装丁、 中国とフランスの伝統工芸、さらには魯迅の知られざるデザインの世界まで. 今秋の上海では、芸術と歴史の魅力に触れられる多彩な展覧会が開催されている. 上海で中国の古典芸術の魅力を味わってみてはいかがだろうか.

上海歴代書画の人文的背景を示す図解 1.海上書画館 常設展・第4期 上海博物館東館の「海上書画館」で、常設展が第4期を迎えた.今回は、書画作品約70点を展示.その半数以上を、初公開の作品や長らく展示されていなかった貴重な収蔵品が占める. 展示は「芸術の系譜」「人文と地域交流」「鑑賞と収集」「上海の芸術文化」の4つのテーマで構成され、上海における約1000年にわたる書画芸術の発展をたどるとともに、美術史におけるその意義を紹介する.伝統的な書画から近現代の革新的な表現まで、上海が育んできた豊かな芸術文化を堪能できる. 会場:上海博物館東館 2階 会期:常設展 場所:上海市浦東新区世紀大道1952号 開館時間:10:00～18:00(最終入館17:00) 休館日:毎週火曜日(祝日を除く)

明代・金鋭「林陰対話図軸」

明代・文徴明「行書致朱察卿札」

五代・銭俶「行書『書院偶成詩』」 2.『書物に宿る匠の技–古今の書籍装丁美学』 本の魅力は、文章だけではない.表紙のデザインや紙の質感、製本技術にも、独自の美しさが息づいている.本展では、中国の伝統的な装丁から現代の創造的なブックデザイン、無形文化遺産として受け継がれる伝統技術まで、50点以上の展示品を通じて紹介する.紙の素材や製本方法、書籍の保存・修復に使われる道具など、さまざまな角度から装丁の魅力に迫り、普段何気なく手に取っている一冊の本に込められた、職人の技とデザイナーの創意工夫を再発見できる展覧会だ. 会場:中国近現代新聞出版博物館5階 場所:上海市楊浦区周家嘴路3678号) 会期:開催中～2026年11月22日 開館時間:火～日曜 9:00～17:00(最終入館16:30)、月曜休館

『北橋船拳』(江蘇鳳凰教育出版社、2022年版)、ござを用いた表紙

『紅楼夢詩詞』、清代・孫温画、戚蓼生手写、張暁棟デザイン・制作、文物出版社、2016年 3.la Galerie du 19M SHANGHAI シャネルとle19Mが共同で手がける文化プロジェクト「la Galerie du 19M SHANGHAI」が、浦東美術館で開催されている. 本展には、中国とフランスのアーティストやクリエイター、職人たちが参加.le19Mに所属する11の専門工房との交流を通じて、伝統的な職人技と現代アートが織りなす世界を紹介する.精緻な手仕事を間近で体感できるほか、会期中の毎週土曜日には、アーティストや職人、ファッション・クリエイティブ業界の関係者によるトークイベントも開催.伝統技術の継承から現代の創作活動まで、中国とフランスの文化交流を通じて、ものづくりの新たな可能性を探る. 会場:浦東美術館 3階 会期:開催中～2026年11月15日 場所:上海市浦東新区浜江大道2777号

4.『新しい形、新しい色–魯迅の書籍装丁芸術展』 中国を代表する文学者・思想家として知られる魯迅.しかし、近代中国の書籍装丁やデザインの発展にも大きく貢献したことは、あまり知られていない. 本展は魯迅の知られざる一面である書籍デザインへの取り組みに焦点を当て、近代中国の書籍装丁における先駆的な功績を紹介する.表紙の構図や文字のデザイン、色彩表現などを通じて、魯迅が追求した書籍の美しさと独自の芸術観、文学作品だけでは知ることのできない、魯迅の多彩な才能と創造性を発見できる貴重な機会となっている. 上海の書画芸術から書籍装丁、伝統工芸、魯迅のデザインまで、今回紹介した4つの展覧会は、それぞれ異なる視点から芸術と文化の魅力を伝えている.秋の散策を楽しみながら、博物館や美術館で歴史と芸術に触れるひとときを過ごしてみてはいかがだろうか. 会場:青浦区博物館 会期:開催中～2026年11月15日 場所:上海市青浦区華青南路1000号