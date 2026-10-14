人が少なく景色は抜群 上海で歩きたい「散策ルート」3選

上海のおすすめスポットといえば、多くの人でにぎわう外灘(バンド)がまず思い浮かぶだろう.だが、上海の魅力は、黄浦江沿いの景色だけではない. プラタナスの並木道や昔ながらの街並み、美術館、歴史ある路地裏など、歩く場所によって、さまざまな表情に出会える. 今回は3つのルートを巡りながら、人混みを離れて、いつもとはひと味違う上海の魅力を歩いて楽しんでみよう. ルート 1 長寧・映えスポットコース(約3km) 利西路 → 翡悦里 → 星期天公園 → 上生・新所 → C・PARK純音楽公園 長寧区は、英誌「Time Out」がこのほど発表した「2026年に世界で最もクールな街」ランキングで26位にランクインした.中国から選ばれた街のなかでは最も順位が高く、いま注目を集めるエリアのひとつだ. 01 利西路 白い洋館や風情ある街並みが残る利西路.新しい店も増え、洋館に佇む小さな店をのぞきながら、ぶらりと歩きたい.

02 翡悦里 WYSH 利西路からそのまま歩いて行ける翡悦里.かつて飛楽音響などの工場があった場所をリノベーションした複合エリアで、赤レンガの壁や工場建築の構造など、往時の面影が随所に残されている.

03 星期天公園 長寧が「世界で最もクールな街」に選ばれた理由を、最も分かりやすく感じられる場所のひとつが星期天公園だろう. 延安西路の高架近くにある星期天公園.旧上海玩具第九工場の面影を残しながら、カフェや書店、飲食店、スポーツ施設などが集まる新たな街の憩いの場に生まれ変わった.

04 上生・新所 長寧を歩くなら、ぜひ立ち寄りたいのが上生・新所だ. かつてのコロンビア・カントリークラブなどを再生したスポット.百年プールや孫科の別邸、蔦屋書店を巡りながら、カフェや散策をゆったり楽しみたい.

05 C・PARK純音楽公園 C・PARKは今年、長寧の新たな夜の音楽スポットとして本格始動した.地下には育音堂青年音楽小鎮、Wigwam、REACTOR、Spectersなど、個性豊かな音楽スペースが集まり、インディーロックやパンク、メタル、実験音楽からテクノまで、多彩なジャンルのライブやDJを楽しめる. 上海の老舗ライブハウスから北京発のテクノレーベルまで、それぞれ異なる音楽文化に触れられるのも魅力だ. なかでもWigwamには畳やラグを敷いたスペースがあり、寝転がって音楽を楽しむユニークなスタイルも.週末の夜は、ここで上海の新しい音楽シーンを体感してみたい.

ルート 2 西岸アート散策コース(約4.2km) 西岸夢中心 → 油罐芸術中心 → 西岸美術館 → 龍美術館(西岸館)→ 星美術館 → 西岸中環 01 西岸夢中心 築100年のセメント工場跡を再生したウォーターフロントのランドマーク.産業遺産と現代アート、トレンド感のある空間が融合し、秋の黄浦江とのコントラストも美しい.

02 油罐芸術中心(TANK Shanghai) 龍華空港の旧航空燃料タンクを再生したアートスポット.5基の巨大タンクが並び、10月29日まで38万輪のレゴの花が咲く「レゴ開花展」を開催中.屋内展示は事前予約が必要.

03 西岸美術館 英国人建築家デイヴィッド・チッパーフィールドの代表作のひとつ.ミニマルな「3つの箱」を組み合わせたような建築は開放感があり、床から天井まで続く大きなガラス窓が、黄浦江の景色と館内をシームレスにつないでいる.

04 龍美術館(西岸館) コレクターの劉益謙・王薇夫妻が設立し、建築家の柳亦春が設計した美術館.傘のように広がるアーチ状の打ち放しコンクリート構造で知られ、旧北票埠頭の産業遺産も残されている.

05 星美術館(Start Museum) 上海に残る100年を超える産業の記憶に触れられる場所.1907年に建設された貨物駅「日暉港貨棧」を前身とし、中国近現代史において海運と鉄道を結んだ重要な物流拠点だった. プリツカー賞受賞者のジャン・ヌーヴェルによる改修を経て、2022年末に新たな美術館として生まれ変わった.

06 西岸中環 一日の街歩きの締めくくりは西岸中環へ.飲食店も充実しているので、ゆっくり夕食を楽しみながら、歩き疲れた体を癒やしたい.

西岸のイベント ・無料シャトルバス「西岸漫游線」 10月末まで試験運行中.火曜から日曜の13:00～17:00は無料で利用できる.全長約800mのモデル区間を走り、龍美術館、星美術館、西岸中環を往復する.利用には「西岸生活」ミニプログラムからの事前予約が必要.

油罐芸術公園の巨大デジタルアートをはじめ、葦原を彩るレーザーショー「流萤」、埠頭の光のインスタレーション「光球之舞」、ミニオンズとコラボしたサイクリング装置「追光騎旅」、西岸中環の光と音の演出「共鳴」など、多彩な作品を楽しめる. ルート 3 虹口・文化とゆったり歩くコース(約4.3km) 魯迅公園 → 甜愛路 → 今潮8弄 → 北外灘浜江緑地 01 魯迅公園 100年の歴史をもつ都市公園.魯迅ゆかりの文化、豊かな自然、そして市民の憩いの場がひとつになった公園で、園内には魯迅記念館もある.自然の山水景観を楽しみながら、のんびり散策したい.

02 甜愛路 上海を代表するロマンチックな通り、甜愛路.約600mの道沿いに28編の恋愛詩が並び、「恋の壁」をつくっている.ハート形の郵便ポストや信号機、ARで楽しめる恋物語など見どころも多い.魯迅公園と合わせて、甘い雰囲気を楽しみたい.

03 今潮8弄 四川北路にある、100年の歴史をもつ弄堂街区.国慶節期間中は、文学をテーマにした光のインスタレーション「句句有光」が登場し、「最も偉大な書き出し」などの作品が街を彩る.昼は展示を、夜は幻想的な光の演出を楽しみたい.