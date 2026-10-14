産業遺産が街歩きスポットに!上海の旧工場リノベーション5選

かつて上海の産業を支えてきた建物が今、新たな都市空間として次々と生まれ変わっている.カフェやアートスペース、トレンド感のある商業エリア、クリエイティブパーク、リバーサイドの複合施設など、さまざまな形で活用されている. 再開発によって、赤レンガの壁や鉄骨、セメントサイロ、大規模な工場建築などは消えたわけではない.産業遺産ならではの構造や質感が、現在では各スポットの大きな魅力になっている.秋の上海は街歩きにもぴったりの季節.今回は、工業都市としての記憶を今に残す、注目の5スポットを紹介する.

1. 音響機器工場からトレンド街区へ WYSH翡悦里

武夷路に誕生した、新たな都市再生スポット「WYSH翡悦里」は、かつて飛楽音響の工場があった場所を活用したプロジェクトであり、武夷路エリアの都市更新を代表するスポットの一つ.再開発では、旧工場の構造や赤レンガの風合いを残しながら、武夷路174号と188号にある歴史的なガーデンハウスも保全・修復された. 産業遺産、歴史建築、現代建築が一つのエリアに共存し、武夷路と昭化路をつなぐ開放的な街区へと生まれ変わった. エリア内には中庭広場や芝生、空中回廊、ルーフトップテラスなどがあり、散策や写真撮影にもぴったり.デザイナーズショップ、インテリアショップ、レストラン、スペシャルティコーヒー、アート関連施設なども集まり、買い物や食事、展示鑑賞まで一度に楽しめる. 住所:上海市長寧区武夷路168号

営業時間:共用エリアは24時間開放、各店舗は営業時間が異なる

2. 穀物サイロから人気カフェへ 一尺花園・筒倉店

朱家角の近くには、かつて穀物を保管していた巨大なサイロを再利用したカフェがある.「一尺花園・筒倉店」の前身は、青浦第二精米工場の穀物倉庫. 再生プロジェクトでは、特徴的な円筒形の建築を残しつつ、開放感のあるガラス張りの空間を組み合わせた.無骨なセメントサイロと軽やかなガラス空間のコントラストが印象的で、工業建築ならではの力強さと、カフェの開放的で落ち着いた雰囲気がうまく融合している. 朱家角古鎮を散策した後、少し足を延ばして立ち寄るのもおすすめ.かつて穀物で満たされていたサイロは、今ではコーヒーと静かな午後の時間を包み込む空間になっている. 住所:上海市青浦区課植園路339弄9号楼

営業時間:10:00～21:00

3. 航海計器工場から都市型アート街区へ EKA・天物

浦東・金橋にある「EKA・天物」にも、上海の産業都市としての記憶が残されている.この場所は、かつて税関浦東工場や上海航海儀器廠などがあったエリアだ. 再開発後は、旧工場の建物を活用しながら、飲食やアート、商業、文化などさまざまな機能を持つ複合空間へと生まれ変わった. 園内には青レンガやコンクリート壁、工場建築の構造などが残され、その中に現代的な建築や中庭、ランドスケープデザインが取り入れられている.コーヒーを飲んだり、食事をしたり、展示を見たりするのはもちろん、建築を眺めながらゆっくり歩くだけでも十分に楽しめる.昔の「ものをつくる空間」が、現在は「都市生活を楽しむ空間」へと変わっている. 住所:上海市浦東新区金橋路535号

営業時間:9:00～24:00

4.セメント工場から黄浦江沿いの新ランドマークへ Gate M 西岸夢中心

黄浦江沿いに残る大規模な工場建築も、今では新しい都市空間として再活用されている.「Gate M 西岸夢中心」の前身は、上海セメント工場.再開発後は、舞台芸術やファッション、飲食、ショッピング、レジャーなどを楽しめるリバーサイドの複合施設となった. 工場建築特有のスケール感は残しつつ、大型建築と開放的な河畔空間がこの場所ならではの景観をつくり出している.なかでも特徴的なドーム型のアート施設は、西岸エリアを象徴する新たなランドマークの一つ.天気のいい日は、黄浦江沿いを散歩したり、屋外でコーヒーや食事を楽しんだりするのもおすすめ.昔のセメント工場は、形を変えながら、今も上海の都市生活の一部として生き続けている. 住所:上海市徐匯区龍騰大道2266号

営業時間:10:00～22:00

5.古い穀物倉庫から松江の文化スポットへ 雲間糧倉

松江区では、かつての穀物倉庫群が新たな文化スポットとして再生されている. 「雲間糧倉」は、20世紀に建てられた穀物保管施設を活用したエリア.再開発では、既存の工業建築や空間構成を残しながら、レストランやアートギャラリー、小劇場、カフェなどが整備された.大きな倉庫建築や旧工場と、新しい文化空間が共存しているのが大きな特徴.昼はカフェやアート鑑賞、夜は舞台鑑賞や食事と、時間帯によって異なる楽しみ方ができる.昔の穀物を保管していた倉庫は、今では松江の新しい文化生活を支える場所になっている. 住所:上海市松江区松金公路10053号

営業時間:9:00～21:00