連休が終わっても楽しみは続く!上海郊外で秋を満喫できるおすすめスポット4選

国慶節の大型連休は終わったものの、上海では秋ならではのイベントがまだまだ続いている.黄金色に染まる田園風景、色鮮やかな花畑、ユニークなわらアート、個性豊かなマーケットや体験イベント.秋が深まるにつれ、上海郊外の公園や観光スポットは秋色に染まり、訪れる人々を楽しませている. 週末には都会の喧騒を離れ、上海郊外でゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかがだろうか. 1. 嘉北郊野公園 第8回わらアートフェスティバル

嘉定区に位置し、広大な自然を楽しめるカントリーパーク「嘉北郊野公園」では、10月31日までわらアートフェスティバルを開催している.田園スポーツやランドアート、親子向け体験を組み合わせ、6つのテーマに分かれたスポーツ大会をはじめ、わらを使った大型アート作品の展示、著名な画家らによる写生イベント、親子農業体験など、多彩なプログラムを用意.園内では、秋にふわふわとした美しいピンク色の穂をつけるピンクミューリーや、赤く色づくコキアなども見頃を迎えている.のどかな田園風景の中でアートやスポーツを楽しみながら、秋ならではの自然を満喫できる.

開催期間: 10月31日まで 所在地: 上海市嘉定区滬宜公路5051号 2.花開海上生態園 第10回醉美格桑花文化観光フェスティバル

金山区にある「花開海上生態園」は、中国・上海市金山区にある国家4A級の広大な自然・花見テーマパーク.約82ヘクタールの広さを持つ園内では、コスモスをはじめ、サルビア、キバナコスモス、ヤナギハナガサ、クレオメ、センニチコウ、ヒマワリなど、さまざまな花が次々と見頃を迎えている.広大な花畑には色とりどりの花が咲き、まるで一枚の絵画のような景色が広がっている.園内を散策したり、写真を撮ったりしながら、秋の自然を満喫できる.花の見ごろは10月下旬まで、秋の花畑を訪れたい人におすすめのスポットだ.

開催期間: 10月下旬まで 所在地: 上海市金山区秀涇村秀涇六組6060号 3.月湖彫刻公園 巨大昆虫の世界へ!秋の収穫アートイベント

上海市松江区の佘山国家観光リゾート内にある人工湖を中心とした広大な野外彫刻公園「月湖彫刻公園」.10月25日まで、秋の収穫アートイベントを開催中だ.全国各地から集まった数十人のアーティストが、わらや菊、カボチャなどを使った作品を制作し、自然とアートが融合した空間を作り出している.特に注目を集めているのは、公園の芝生に登場した巨大なわらの昆虫たち.小さな昆虫をモチーフにした巨大なアート作品が、秋の庭園を彩っている.家族連れはもちろん、友人同士の散策や写真撮影にもぴったり.芸術と自然が織りなす、ひと味違った秋の魅力を体験できる.

開催期間: 10月25日まで 所在地: 上海市松江区林蔭新路1158号 4.浦江郊野公園・奇跡花園 「菊韻華章・奇跡拾光」秋の特別イベント

おとぎ話のような巨大なフラワーアートや色とりどりの花々が広がる「浦江郊野公園・奇跡花園」では、秋をテーマにした庭園装飾のほか、幻想的な夜間ライトアップや多彩なパフォーマンスも行われる.昼は季節の花々や美しい庭園風景を眺めながら散策を楽しみ、夜は光に包まれた幻想的な雰囲気を味わえる.花の鑑賞や写真撮影はもちろん、光と音が織りなす没入感あふれる体験など、昼夜それぞれに異なる魅力を楽しめるのも特徴だ.