上海で今行きたい!無料で楽しめる展覧会7選

国慶節の連休を迎えた上海では、博物館や美術館でさまざまな展覧会が開催されている.今回紹介するのは、すべて入場無料で楽しめる7つの展覧会.新羅の黄金文化や嘉定の竹刻、徳化白磁、書道・篆刻、出版文化、清代の工芸美術まで、幅広い分野をカバーしている.人混みを避けながら、ゆっくり文化に触れたい人にもおすすめだ. 「金冠の下で――新羅文物精華展」

中国国内で初めて「新羅」をテーマにした文物の特別展.新羅文化を代表する約260点の文物を厳選し、上海博物館の所蔵品とあわせて展示する.展覧会は「黄金文化」「対外交流」「仏教芸術」の3つのテーマで構成され、華麗な装飾品や仏教美術などを通して、新羅の政治や社会生活、美意識を紹介.古代東アジアにおける文化交流の歴史にも触れることができる.

会期: 開催中～2027年1月18日

会場: 上海博物館東館

入場料: 無料

国慶節期間の開館時間: 10月1日～7日 10:00～18:00

※最終入場17:00 「嘉竹流徽――嘉定竹刻精品展」

上海・嘉定を代表する伝統工芸「嘉定竹刻」の魅力を紹介する展覧会.古代から現代までの竹刻作品約100点を集め、歴代の名品と現代の無形文化遺産継承者による作品をあわせて展示、約500年にわたって受け継がれてきた嘉定竹刻の技術と美意識を、一度に楽しめる内容となっている.

会期: 2026年9月29日～2027年1月10日

会場: 嘉定博物館 本館B1特別展示室

(博楽路215号)

入場料: 無料

国慶節期間の開館時間: 10月1日～7日 8:30～17:00

※最終入館16:30 「CHINA白――徳化白磁展」

中国陶磁器の中でも、純白で柔らかな質感が特徴の「徳化白磁」に焦点を当てた展覧会.中国工芸美術大師や全国技術能手など、業界を代表する作家による100点以上の作品を展示する.「白磁の美」「白磁の技」「白磁の新」を軸に、伝統的な技法から現代的な表現までを紹介.徳化白磁ならではの精巧な技術と、時代とともに進化する表現の両方を楽しむことができる.

会期: 開催中～2027年11月14日

会場: 上海世界技能博物館

入場料: 無料

国慶節期間の開館時間: 10月1日～7日 9:00～17:00

※最終入館16:30 「金石永年――童衍方 書法・篆刻展」

書道や篆刻、金石文化に興味がある人におすすめしたい展覧会.「海上名家研究シリーズ」の一環として開催され、童衍方による書道・篆刻の代表作に加え、長年収集してきた金石資料、古器の拓本、題跋など200点以上を展示、収集、研究、創作がどのようにつながってきたのかをたどりながら、その深い芸術的蓄積を紹介する.

会期: 2026年9月12日～10月11日 会場: 程十発美術館

(虹橋路1398号)

開館時間: 10:00～18:00

※最終入場17:00

入場料: 無料

※月曜休館、祝日は通常開館 「范用の書斎――本を愛した人の物語」

本好きなら、ぜひ訪れたい展覧会.出版人・蔵書家として知られる范用の旧蔵書を中心に、写真、手紙、資料、生活用品などを展示する.本を買い、読み、編集し、そして自ら著す――.ひとりの「本を愛した人」の人生を通して、中国近現代の出版文化や知識人たちの読書文化をたどることができる.

会期: 2026年9月30日～2027年1月3日

会場: 中国近現代新聞出版博物館 5階特別展示室

(周家嘴路3678号)

開館時間: 9:00～17:00

※最終入館16:30

入場料: 無料

※月曜休館、法定祝日を除く 「字在花開――『解放日報・朝花』創刊70周年芸術特別展」

新聞の文字と美術が出会う、ユニークな展覧会.解放日報社、劉海粟美術館、長寧区党委員会宣伝部が共同主催し、『解放日報』にとって、専門美術館で開催する初の大型芸術展となる.展示は70組で構成され、長年紙面を彩ってきた「朝花」の歩みを、美術作品や書などを通じて振り返る.新聞紙面の中にあった文字が美術館という空間に飛び出し、新たな形で観客と対話する展示となっている.

会期: 開催中～2026年10月13日 会場: 劉海粟美術館 1・2号展示室

入場料: 無料

国慶節期間の開館時間: 10月1日～7日 9:00～17:00

※最終入場16:30 「清韻――康熙・雍正・乾隆期文物特別展」