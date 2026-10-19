甘い香りに誘われて、秋の上海で桂花めぐり!おすすめスポット5選

上海にも本格的な秋が訪れ、気温が下がり、空が高く澄みわたる日が増えてきた.キンモクセイが咲くのに適した気候となり、高温や長雨の影響で開花が遅れていた花も、ようやく各地で咲き始めている.おなじみの甘い香りが、少しずつ上海の街を包み込んでいる.

「桂花」(けいか)とは?

中国で「桂花」と呼ばれるモクセイ属の花は、栽培上、秋に開花するタイプと四季咲き性のタイプに大別される.秋咲きの品種群は、花色によって銀桂(ぎんけい)、金桂(きんけい)、丹桂(たんけい)の3つに分類される.

銀桂(ぎんけい):乳白色から淡黄色の花を咲かせる.早銀桂(そうぎんけい)は、上海でキンモクセイの季節の訪れを告げる存在で、秋咲きの品種群の中でも早い時期に開花する.

金桂(きんけい):黄色から黄金色の小花を咲かせ、特に香りが強い.上海では「波葉金桂(はようきんけい)」などが代表的な品種として知られる.

丹桂(たんけい):橙黄色から橙赤色の鮮やかな花を咲かせ、観賞価値が高い.香りは金桂に比べて、やや穏やかである.

これらの品種群は、それぞれ開花時期が本来異なる.しかし、今年の上海では、各品種群の開花に適した気温条件がほぼ同時に整い、上海植物園などの緑地で複数の品種群が一斉に花を咲かせる珍しい光景が見られた.

ここからは、上海で桂花を楽しめるおすすめスポット5選を紹介する.

上海植物園

住所:上海市徐匯区龍呉路1111号

園内には桂花園が設けられており、40品種以上、280本余りの桂花が植えられている.金桂、銀桂、丹桂、四季桂がそろう、上海有数の桂花の名所だ.乳白色の早銀桂、香り豊かな黄金色の金桂、鮮やかな橙紅色の丹桂など、品種ごとに異なる花色や香りを楽しめる.今年は複数の品種がほぼ同時に開花するという珍しい光景も見られた.園内では、桂花だけでなく、秋の草木も楽しめる.

桂花が見頃を迎えた上海植物園では、季節限定のアフタヌーンティー「桂香浮盏」も提供されている.桂花の香りを取り入れた繊細な茶菓子とともに、秋ならではの味わいを楽しめる.

桂林公園

住所:徐匯区桂林路 128 号