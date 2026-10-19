甘い香りに誘われて、秋の上海で桂花めぐり!おすすめスポット5選
上海にも本格的な秋が訪れ、気温が下がり、空が高く澄みわたる日が増えてきた.キンモクセイが咲くのに適した気候となり、高温や長雨の影響で開花が遅れていた花も、ようやく各地で咲き始めている.おなじみの甘い香りが、少しずつ上海の街を包み込んでいる.
「桂花」(けいか)とは?
中国で「桂花」と呼ばれるモクセイ属の花は、栽培上、秋に開花するタイプと四季咲き性のタイプに大別される.秋咲きの品種群は、花色によって銀桂(ぎんけい)、金桂(きんけい)、丹桂(たんけい)の3つに分類される.
銀桂(ぎんけい):乳白色から淡黄色の花を咲かせる.早銀桂(そうぎんけい)は、上海でキンモクセイの季節の訪れを告げる存在で、秋咲きの品種群の中でも早い時期に開花する.
金桂(きんけい):黄色から黄金色の小花を咲かせ、特に香りが強い.上海では「波葉金桂(はようきんけい)」などが代表的な品種として知られる.
丹桂(たんけい):橙黄色から橙赤色の鮮やかな花を咲かせ、観賞価値が高い.香りは金桂に比べて、やや穏やかである.
これらの品種群は、それぞれ開花時期が本来異なる.しかし、今年の上海では、各品種群の開花に適した気温条件がほぼ同時に整い、上海植物園などの緑地で複数の品種群が一斉に花を咲かせる珍しい光景が見られた.
ここからは、上海で桂花を楽しめるおすすめスポット5選を紹介する.
上海植物園
住所:上海市徐匯区龍呉路1111号
園内には桂花園が設けられており、40品種以上、280本余りの桂花が植えられている.金桂、銀桂、丹桂、四季桂がそろう、上海有数の桂花の名所だ.乳白色の早銀桂、香り豊かな黄金色の金桂、鮮やかな橙紅色の丹桂など、品種ごとに異なる花色や香りを楽しめる.今年は複数の品種がほぼ同時に開花するという珍しい光景も見られた.園内では、桂花だけでなく、秋の草木も楽しめる.
桂花が見頃を迎えた上海植物園では、季節限定のアフタヌーンティー「桂香浮盏」も提供されている.桂花の香りを取り入れた繊細な茶菓子とともに、秋ならではの味わいを楽しめる.
桂林公園
住所:徐匯区桂林路 128 号
もとは、黄家花園(こうかかえん)で、1933年に公園として整備された.金桂、銀桂、丹桂、四季桂、石山桂など23品種、1000本余りの桂花が植えられていたことから、「桂林公園」と名付けられたという.
園内には小橋や池、築山、楼閣が配されており、小道を歩くと桂花の香りが漂う.あずまやで桂花茶を一服するのも、老上海ならではの秋の楽しみだ.
古猗園
住所:嘉定区南翔鎮滬宜公路 218 号
古猗園(こいえん)には金桂、銀桂、丹桂、四季桂などが植えられ、逸野堂(いつやどう)、曲香廊(きょっこうろう)、盆景園(ぼんけいえん)など園内各所で桂花を楽しめる.
秋風が吹けば、甘い香りが回廊やあずまやを包む.白壁を背景に咲く金色の花が美しく、池のほとりでは花びらがさざ波に揺れる.観月台の敷石には「蟾宮折桂(せんきゅうせっけい)」の文様が施され、逸野堂奥の「逸野香林(いつやこうりん)」も見どころの一つ.青灰色の湖石に降り積もる金桂の花が、水墨画のような趣を醸し出す.竹の影や秋の水辺にキンモクセイの香りが溶け合い、古い絵巻の世界に迷い込んだかのような風情が漂う.
酔白池公園
住所:松江区人民南路 64 号
上海五大古典庭園の一つ、松江(しょうこう)にある酔白池(すいはくち).園内には、樹齢百年を超える古木が静かにたたずみ、白壁や黒瓦、花窓のある回廊が古雅な趣を醸し出す.金桂や銀桂が古い建物の間に咲き、まるで漢詩の世界に迷い込んだかのようだ.
庭のあちこちに植えられた桂花は、歩くたびに異なる香りを漂わせる.あずまやで風の音と桂花の香りを楽しめば、松江の歴史ある庭園が育んできた、穏やかな秋の風情を感じられる.
蘇河湾
住所:静安区、蘇州河北岸エリア
庭園めぐりだけでは物足りない人は、蘇河湾(スーホーワン)にも足を延ばしてみよう.高層ビルや鉄橋、川面、キンモクセイの咲く枝が織りなす、都会ならではの秋景色が広がる.
蘇州河(そしゅうが)沿いの遊歩道を万象天地(ワンシャンティエンディ)方面へ歩けば、両岸の桂の木から甘い香りが漂う.庭園に足を運ばずとも、都心で秋の香りに出会えるのが魅力だ.桂花を探しながら街を歩き、秋の風景を写真に収めてみては.