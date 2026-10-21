【読者プレゼント】上海のコーヒーフェスへ

10月19日～25日、第11回陸家嘴国際コーヒー文化祭が開催!今年のテーマは「コーヒーを通じて世界をつなぐ」.新たな10年のスタートを飾る、秋のコーヒーの祭典に注目!

今年はさらにパワーアップ!世界20カ国以上、約70都市から約400ブランドが集結.海外ブランド50以上に加え、世界大会での優勝経験を持つバリスタやブランドオーナーも20人以上参加.さらに、初登場となる限定商品も70種類以上!世界各地のコーヒーや個性豊かな商品に出会える、コーヒー好き必見のイベント!

[咖啡]コーヒー × アート

今年は初めて「中国上海国際芸術祭」とコラボレーション!陸家嘴でコーヒーとアートが出会い、新たな楽しみ方を提案する.

🎷 多彩なカルチャー体験

「ジャズ上海」、「香りの上海」、国民公路G318などとのコラボレーションも実現.コーヒーだけでなく、音楽や香り、旅や地域文化の魅力にも触れられる.

🏆 バリスタの頂上決戦

パワーアップした「陸家嘴国際バリスタ技能大会」では、決勝戦を会場で開催.トップレベルの技がぶつかり合う、熱い戦いにも注目!

🌙 夜まで楽しめるコーヒーフェス

今年は初めて開催時間を延長!フードエリアとクラフトビールコーナーは午前10時～午後10時、その他のブランドブースは午後8時までオープン.昼はコーヒー、夜はグルメやクラフトビール.秋の陸家嘴を一日たっぷり楽しもう!

📅 チケット予約情報

第1次予約受付は10月19日にスタート.一般来場者は10月20日～22日分のチケットを予約可能.今後の予約受付も順次開始予定.最新情報は、ミニプログラム「陸家嘴コーヒーフェスティバル」の個人予約ページでチェック!

お気に入りの日を選んで、友人と一緒に陸家嘴でコーヒーを楽しもう!

🎁 CNS Japan読者限定プレゼント!

コメント欄にメッセージを投稿しよう!選ばれた4名様に、入場チケットを1枚ずつプレゼント.チケットがあれば、事前予約なしで入場可能!

応募締切は 10月22日!

好きなコーヒーや、イベントで楽しみにしていることなど、ぜひコメント欄で教えてね!

(写真提供:左斯洋 小紅書:左斯洋ZUOSIYANG)