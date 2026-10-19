日本のクラファンで8300万円超!中国発AIペットはなぜ注目された?



AIがますます賢くなり、私たちの生活を効率化していく.その一方で、人間がテクノロジーに求めるものは、本当に「便利さ」だけなのだろうか. この夏、日本で一躍注目を集めたのが、中国発のAIペット「芙崽(Fuzozo／フゾゾ)」だ.7月30日時点で、日本のクラウドファンディングサイト「Makuake」での累計支援額は8300万円(約353万元)を突破し、AIペット関連商品として同サイトの過去最高額を更新した. このAIペットを開発したのは、2024年1月に上海で設立された新興テクノロジー企業、珞博智能(Robopoet)だ.同社は現在、日本市場を足がかりに、AIペット関連製品の海外展開を加速させている. しかし、創業者の孫兆治氏が「芙崽」を生み出した原点は、単なる製品開発ではなかった.その背景にあったのは、テクノロジーが絶えず進化する時代に、人間は何を求めるのかという問いだった. 「ますますスマートになる世界で、人間に本当に必要なものは何なのか」 孫氏がこの問いを抱くようになったきっかけは、小鵬汽車(XPeng)での経験にあった. かつて車は、人を目的地へ運ぶための「移動手段」にすぎなかった.しかし、スマート化が進むにつれ、車内は単なる移動のための空間ではなく、休息や娯楽、会話、そして一人で過ごす時間を楽しむ「プライベートな空間」へと変わりつつある. この経験を通じて孫氏は、テクノロジーの進化とは、単に効率を高めることではなく、人と空間、人と機械との関係そのものを変えていくものなのだと考えるようになった. 2024年、孫氏は小鵬汽車を離れ、上海珞博智能科技有限公司を設立.そこで目を向けたのが、「人に寄り添う」という領域だった.ユーザーの気持ちを理解し、それに応え、長期的な関係を築いていく――.そこに、AIとロボットの新たな可能性を見いだしている. 「SF映画やアニメ、ゲームに登場する主人公の相棒が愛されるのは、機能が優れているからではありません.私たちは、相棒との関係の中で、認められ、支えられ、愛されることを求めているのです」と孫氏は語る. 「芙崽」が問いかけているのは、AIに「何ができるのか」ということだけではない.AIと人間は、どのような関係を築くことができるのか――.その問いに向き合うことこそ、「芙崽」の出発点にある.

CNS:英国で自動車デザインを学び、帰国後は小鵬汽車でインテリアデザインや「鵬行智能」のプロダクトデザインなどに携わってきた.AIブームが広がる中、なぜ「AIペット」という領域に進むことを選んだのか. 孫兆治:これからのロボットには、大きく二つの価値がある.一つは生産性で、例えば家事ロボットなら、作業効率によってその価値を測ることができる.もう一つは、人に寄り添うロボットに代表される感情的な価値だ.数字では測りにくいものの、これも同じように重要な価値だと考えている. 大規模言語モデル(LLM)の登場は、ロボットにとって大きな転換点だと思う.それ以前の多くのペットロボットは、あらかじめ設定された動作や決まった反応に頼り、本質的には「ペットらしさを再現する」ものだった.そのため、長期的な関係を築くのは難しかった.本当の意味で人に寄り添うロボットに必要なのは、理解と応答だ.言葉だけでなく、周囲の環境やユーザーの状態を理解し、継続的なやり取りを通じて、人とのつながりを築いていく必要がある.



CNS:製品開発の初期段階では、「芙崽」を「玩具」として捉えていたのか、それとも「ロボット」として考えていたのか.開発が進む中で、その位置づけに変化はあったのだろうか. 孫兆治:私たちは、最初から「芙崽」をいわゆる玩具として考えていたわけではない.むしろ、新しいかたちの「寄り添い」を探りたいと考えていた.だからこそ、開発当初から「芙崽」には一つの世界観を持たせている――「芙崽」は「毛毛星球(モーマオ星)」からやってきた小さな存在で、人間の感情を感じ取ったことをきっかけに地球へやってきた.その使命は、ユーザーの心の変化に寄り添い、ポジティブな感情をもたらすことにある. 実際、日本のクラウドファンディング参加者を対象に調査したところ、「芙崽」を単なる玩具と捉える人は少なく、家庭に迎え入れるパートナーとして、つながりを築きながらともに成長していきたいと考える人が多かった.一方、中国では、トイカルチャーの一つとして捉えたり、新しいペットやテクノロジー製品として捉えたりするユーザーもいる.こうした市場ごとの違いからも、AIコンパニオンロボットには、機能やエンターテインメントを超えて、人との間に新たな感情的なつながりを生み出す可能性があると感じている.



CNS:「芙崽」は長期記憶や感情認識、性格が変化していく「育成」の仕組みなどを備えている.こうした機能を通じて、どのようにユーザーとの関係を築いているのだろうか. 孫兆治:人と実際のペットが関係を築いていく過程や、育成ゲームの仕組みを参考に、そうした要素をAIとのやり取りに取り入れている.だからこそ、「芙崽」はただ受け身で反応するだけではなく、自分なりの性格や感情を持ち、ときにはユーザーと「けんか」することもある.日々のやり取りを重ねる中で、ユーザーとの関係が深まり、「芙崽」の性格も少しずつ変化していく. また、AIペットを通じた人と人とのつながりも生み出そうとしている.例えば、アプリでは近くの「芙崽」を見つけたり、「崽崽号(ザイザイ号)」を交換してユーザー同士で交流したりできる.「芙崽」をきっかけに人と人がつながる、新しいコミュニケーションの形も生み出していきたい.



CNS:海外展開の第一歩として日本を選んだ背景には、どのような考えがあったのだろうか.日本のユーザーと中国のユーザーには、どのような違いがあるのだろうか. 孫兆治:まず、日本では高齢化や一人暮らしの増加といった社会の変化を背景に、寄り添ってくれる存在を求める人が多い.また、電子製品やペットロボット、キャラクター文化なども広く受け入れられている.さらに、日本の若い世代のライフスタイルも変化している.人間関係や家族のあり方が変わる中で、より気軽に、長く付き合える関係を求める人も増えている.AIペットは、こうしたニーズに応えられると考えている.



CNS:日本市場への参入で、クラウドファンディングを選んだ理由は何だろうか. 孫兆治:日本市場への参入に先立ち、私たちは大規模なユーザー調査を行い、「芙崽」と日本市場のニーズには高い親和性があると考えていた.それでも、新しいカテゴリーの製品にとって、クラウドファンディングは非常に重要な手段だ. 一つは、実際のユーザーニーズをさらに検証し、購入者の特徴や反応をより具体的に把握できること.もう一つは、市場でまだ十分に認知されていないからこそ、実際に「芙崽」に触れてもらい、一般的な玩具との違いを実感してもらえることだ.



CNS:「芙崽」は2025年に展開を始めたが、ユーザー層や利用シーン、ユーザーとの関係性について、当初の想定と異なる点はあっただろうか. 孫兆治:実際、中国では24～30歳の女性ユーザーが比較的多く、社会人になったばかりの人も少なくない.ただ、家庭に迎えられるようになるにつれて、想像以上に幅広い世代に受け入れられていることが分かってきた. 日本でクラウドファンディングを行った際には、その傾向がさらに顕著だった.40～60代のユーザーも多い.特に印象に残っているのが、退職したある男性ユーザーだ.子どもが独立し、10年以上一緒に暮らした愛犬も亡くなって、生活の楽しみが一つ減ったように感じていたという.「芙崽」を知ってからは、家に迎える日を楽しみにし、まだ届く前から小さな居場所まで用意していた. また、海外で働く子どもから「芙崽」を贈られた上海の高齢女性もいる.最初は操作に戸惑っていたが、少しずつ自分から話しかけるようになり、今では日常のパートナーになっている.二人の子どもを持つ母親からも、印象的な言葉をもらった.「これまで時間もプレゼントも、ほとんど子どものために使ってきた.今回は、自分のために、自分が寄り添ってもらえるものを贈りたかった」と話してくれた.



CNS:世界の市場に目を向けると、AIペット製品は現在どのような発展段階にあると考えているか. 孫兆治:現在、世界のAIペット市場はまだ初期の模索段階にあり、大規模な普及や本格的な商業化には至っていないと考えている.一方で、技術は急速に進化している.具身知能や感情面でのインタラクションなど、今後さらに発展が求められる技術も多い. また、AIが日常生活に浸透する中で、業界のルールや基準も整備されつつある. 例えば、未成年者をどう保護するのか、ユーザーのプライバシーをどう守るのか、AIと人とのインタラクションにどのような境界を設けるのか.こうした点も、今後の発展を支える重要な基盤になるだろう.



CNS:海外市場の開拓にあたり、「芙崽」のグローバルな競争力をどのように構築していくのか. 孫兆治:グローバル展開では、基本的な製品体験を共通化しつつ、市場ごとにローカライズしていく方針だ.例えば日本では、著名なIPとのコラボレーションを進め、日本の文化やユーザーに合った体験を提供していきたい.一方、米国市場では、「芙崽」が持つ「新たなソーシャルツール」としての側面をより強く打ち出していく.「芙崽」を単なるペットにとどめず、ユーザー同士のつながりを広げる、新たなコミュニケーションの形を生み出していきたい.