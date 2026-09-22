ヘリテージヴィラ、カフェ、隠れたジャズクラブが集まる街

エミリー・エル・ジャウハリ（Emilie El Jaouhari）は、上海の古い街並みを故郷そしてインスピレーションの源としています。彼女はパリ、ドバイ、香港で16年を過ごした後、2年前に夫と3人の息子とともに上海に移住しました。 彼女のキャリアは、出版業、芸術、そして文化イベントを網羅しており、香港の文化促進ウェブサイト「Culture Plus」の立ち上げにも携わりました。 現在は、ミクストメディアアートや紙を使ったコラージュを制作しながら、ウルムチ（Wulumuqi）路Mの日常生活を探求しています。 彼女は、遺産ヴィラ、木々が並ぶ小道、アンティークショップ、小さなカフェ、四川料理店、そして隠れたジャズクラブを挙げ、徐匯（Xuhui）区のこの一角を故郷のように感じさせる要素として強調しています。

Credit: Dong Jun

お住まいの近所について紹介していただけますか？ 私はウルムチ路 M の、アンフ路とチャンル路の間に住んでいます、シュウホイ区内です。

この地域に住むことの一番良いところは何ですか？ 私は自分の住んでいる地域に深く恋しています。ここは私の居心地の良い空間です。アパートを出て、周囲の木々に囲まれた通りを歩いたり、自転車で移動したりできることが本当に喜びです。 この地域には、多くの保存された歴史的建築物や邸宅がありますが、地元の伝統的なお店やトレンディなカフェ、レストラン、ブティックも数多くあります。街の歴史と時の流れを目の当たりにすることが大好きで、新しいポップアップストアやカフェ、レストランが次々と登場するのを見るのも楽しいです。常に何かが変化していますが、この地域の個性は決して失われません。

Credit: Dong Jun

ここで絶対に見逃してはいけない観光スポットは何ですか？ 私は武康路のファーガソン・レーンが大好きです。その場所には、歴史的な建築とアール・デコの特徴、花のブティック、ビストロ、そしておしゃれなショップがあります。 ただ散策しながら雰囲気を楽しむことができる場所のひとつです。

Credit: Yang Di

Credit: Dong Jun

あなたの好きなカフェは家の近くにありますか？ 私は、ヤンチンロード60番地に位置する「サンセット」が大好きです。 ここはカフェであり、ブティックでもあります。 その温かく映画のような雰囲気がとても気に入っています。 ラテを楽しみながら、ウェルネス商品、クラフト、写真などを眺めることができます。

Credit: Dong Jun

私はまた、ヴィンテージ風の「In Dough We Trust」（永福路47-7）のファンです。その入口の大理石にはオスカー・ワイルドの名言が刻まれています。このカフェは居心地が良く暖かい雰囲気で、美しいタイルと木の装飾が特徴です。パン、ペストリー、サンドイッチを提供しており、ブランチやフランス語で言う「lego?ter」（午後のおやつ）にぴったりです。そして、ここのmooncakeは私がこれまで食べた中で最高のものです！

Credit: Courtesy of Blaz

ここら辺で食事をするならどこがいいですか？ Blaz on Donghu Roadはお気に入りの場所です。フランス人仲間によって創設されたこのレストランは、歴史的な古いヴィラの中に隠れていて、スペインを思い出させる素敵なテラスがあります。ビーフタルタル、骨髄、フォアグラ、そしてクロケットが大好きです。そしてデザートについては語り尽くせません！ 日曜日の夜は、常熟路と延慶路の角にあるCheers Burgerで食事をするのが好きです。小さな場所なので、しばしば通りで食事をすることになります！私のお気に入りはハノイバーガーで、そのベトナム風味が最高です。 昨年、四川CitizenをFerguson Laneで発見しました。まず、そのロケーションとレストランの鮮やかな赤いトーンとクラシックなヤシのファンがある魅力的な装飾が大好きです。そして、四川料理は私のお気に入りです！一番好きな料理を一つだけ選ぶことはできません。私は通常、彼らのおすすめや提案に従いますが、失望することはありません。

Credit: Courtesy of Lolo Love Vintage

ハイファッションから新進デザイナーまで、花から新鮮な農産物まで、あなたの近所ではどこで買い物をしますか？ ヴィンテージ愛好家として、この近所に住んでいることをとても幸運に感じます。 私のお気に入りのスポットは、武康路にある「Lolo Love Vintage」(武康路270号105室)です。この場所は、1920年代から1960年代の美しい衣服やアクセサリーが揃った、武康路の中でも珍しい宝石のような存在です。ブティックのオーナーであるLoloさんはデザイナーでもあり、ヴィンテージにインスパイアされたコレクションを自ら手がけています。ここは私にとっての楽園です。 「OODD Vintage」(常熟路116弄1階)は、洗練されたユニークなデザイナーピースを探すのに最適な場所です。1980年代から1990年代のジャン＝ポール・ゴルチエ、ジョン・ガリアーノ、ケンゾー、ラクロワなどの希少なデザイナー作品を見つけることができます。また、このショップの独特な装飾も大好きです。例えば、アイコニックなデザイナーの顔をモチーフにしたハンガーなど、ユニークな工夫が施されています。

仕事終わりや夜の外出におすすめの近所の場所はありますか？ Heyday Jazz Bar (50 Tai'an Road 泰安路50号)は、小さくて親密な雰囲気のジャズクラブで、1920年代から1930年代の華やかな上海を思い出させます。毎晩ライブ音楽があり、素晴らしい夜を過ごすのにぴったりの場所です。

Credit: Courtesy of Double Happiness