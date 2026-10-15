葉に囲まれた新華の街で、ゆったりとしたリズムを見つける

上海で約20年間過ごした後、ヴェロニク・ルベルは自身の創作と理想に合ったリズムを見つけました。フランス系カナダ人である彼女は、WeChatの「aléas（aleas studio）」を設立し、イタリア人の夫と共に長寧区の新華街道に移り住みました。静かな並木道、古いヴィラ、そして控えめな魅力に満ちたこの地域は、落ち着きと中心性を兼ね備え、意味のある暮らしと創造を追求する彼女のコンセプトを反映しています。

Credit: Ma Xuefeng

お住まいの近所について紹介していただけますか？ 徐家匯で長年過ごした後、イタリア人の夫と私は 2025 年 10 月に長寧区の新華街道へ引っ越してきました。このエリアには歴史的なヨーロッパ風ヴィラ、木々が並ぶ静かな通り、増え続ける文化施設が調和した独特の魅力があります。上海の人混みの多い一部の地区と比べると、穏やかでさりげなく高級感のある雰囲気です。私にとってここは、歴史ある都心と庭園郊外の中間に位置しながら、観光客で混雑していない場所です。

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この近所で暮らすことの一番良いところは何ですか？ 便利さは本当に他に類を見ないものです。私たちは中心部に位置しており、静安区や徐汇区などへのアクセスが簡単ですが、この地域は落ち着いた雰囲気を保っています。私のテキスタイルスタジオは復興西路にあり、毎日歩いたり自転車で通うことができます。一番好きなのは、このエリアがまだ人目にあまり触れていない感じがすることです。穏やかな生活と、カフェ、レストラン、日常のショップが絶妙なバランスで共存している点が魅力的です。

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見逃してはならない観光名所は何ですか？ 上海映画芸術センター（新華路 160 号 新华路 160 号）は、特に毎年6月の上海国際映画祭の際に、重要な文化的ランドマークです。映画館に行く経験が本当に懐かしいので、大画面で厳選された国際映画を観るのはいつもワクワクします。時期も完璧です。しばしば灰色で湿気の多い梅雨の季節に、歓迎される逃避の機会を提供してくれます。

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各人の好みは異なるかもしれませんが、誰もが素晴らしいカフェを求めています。あなたの家の近くでお気に入りのカフェは何ですか？ 急いでいる時は、よくSurrey Hills(165 Xinhua Rd 新华路165号) に立ち寄って、さっとコーヒーを飲みます。でも週末には、夫と私はゆっくり過ごしながら、Madre(504 Panyu Rd 番禺路504号) でのんびりと朝食を楽しむのが好きです。ここは居心地の良いベーカリーで、コーヒーとクロワッサンは本格的なイタリア風に作られていて、リラックスした朝にぴったりです。

ここら辺でどこで食事をするのがいいでしょうか？ 家に腕利きのイタリア人シェフがいて恵まれているので、洋食が無性に食べたくなることはめったにありません。その代わり、上海が届けてくれる最高の地元の味を常に探し求めています。お気に入りの一つが六樘門川面（Chuan Noodles、新華路 419-1 号 新华路 419 号 - 1）で、市内でも屈指の担担麺を味わえます。コクがあり味のバランスが良く、とても満足感のある一杯です。 もう一つよく通うお店は法華汤包館（Fahua Dumplings、法華鎮路 503 号 法华镇路 503 号）で、小籠包で有名な地元で愛されている店です。シェフが一つひとつの餃子を繊細に 18 ひだに折りたたむ様子は、まるで芸術を見ているかのようです。 肌寒くなる季節には、十月紅燕金牌黄魚麺（番禺路 515 号 番禺路 515 号）の麺料理店へ行き、心温まる黄魚麺またはワンタンスープをいただきます。昼時にはよく行列ができますが、待つ価値は十分にあります。 アトリエの近くにある猓猓餐吧（復興西路 100 号 复兴西路 100 号）もお気に入りです。風情のあるカフェで、風味豊かな新鮮な料理を出してくれます。特に辛い麺と自家製コンブチャが強く印象に残っています。

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高級ファッションから新進デザイナーまで、花から新鮮な農産物まで、あなたの近所ではどこで買い物をしますか？ 私は買い物の仕方にもっと注意を払うようになりました。今のモットーは「少なく買って、より良いものを選ぶ」です。小規模ビジネスのオーナーとして、できる限り地元の店を応援するよう努めています。 私はKlee Klee & Friends（延安西路1262号上生新所3号楼2楼、Columbia Circle内）

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もう一つのお気に入りは coffee SHED（延安西路 1262 号 上生新所 3 号館 1 階 1/F, Bldg 3, 1262 Yan'an Rd W.）で、珍しいギフトや地元の食品が集まる活気ある拠点になっています。毎月開催されるファーマーズマーケットは、小規模生産者を知る素晴らしい機会です。コロンビアサークルでは時折「早春 le 事集」というマーケットも開かれ、職人技と伝統的な手工芸文化を称えています。 個人の買い物には、新華路にある A93（新華路 167 号 167 Xinhua Rd）をよく訪れます。ヨーロッパブランドをセンスよくセレクトした小さなブティックです。

仕事帰りに一杯飲むだけでも、夜に出かけるのにおすすめの近所の場所はありますか？ Villa Le Becが移転すると初めて聞いたとき、私たちはLe Bec 62 Epicerie & Caviste（62 Xinhua Rd 新华路62号）– 私たちのお気に入りの近所のスポット – を失うのではないかと心配しました。幸いなことに、この場所は残るようです。ここはリラックスした飲み物を楽しむための私たちの定番の場所で、居心地の良い雰囲気、申し分のないサービス、そして美味しいワインにぴったりのメニューが揃っています。