上海・徐匯の秋散歩　プラタナス並木と個性豊かな街並みを楽しむ

Citywalk in Shanghai 秋が深まり、上海ではプラタナス並木の散策が楽しい季節になった.木漏れ日が歴史ある洋館や通り沿いの店先を照らし、上海らしい風情が感じられる. 徐匯区の衡復歴史文化風貌区にある長楽路、華亭路、延慶路は、歴史ある街並みと新しいカルチャーが共存するエリア.個性的な雑貨店やハンドメイドショップ、アートスペースなどが点在し、のんびりと街歩きを楽しめる.今回は、上海の歴史と新たな魅力に出会える、おすすめの街歩きルートを紹介する. 長楽路・華亭路 長楽路から華亭路へと歩いていくと、落ち着いた通り沿いに、個性的な小さな店が点在している.生活雑貨やハンドメイドの陶器、デザイン雑貨などを扱う店が並び、店先を眺めながら歩くだけでも楽しい.

MeloMela

華亭路4号にある「MeloMela」は、かわいらしいデザインの雑貨を扱うショップ.店内には、雪だるまをモチーフにしたキャラクターグッズをはじめ、トートバッグ、帽子、マフラー、ポストカード、食器などが並ぶ.明るくポップな雰囲気の店内は、見ているだけでも楽しい.ちょっとしたプレゼントや自分用の雑貨を探すのにもおすすめだ.

住所: 徐匯区華亭路4号(徐汇区华亭路4号) Hare Artis 小兔窯作

華亭路を少し進むと、鮮やかな黄色の外観が目を引く陶器専門店「Hare Artis 小兔窯作」がある.中国有数の陶磁器の産地・景徳鎮の手作り陶器を中心に、オリジナルデザインのカップや皿、花瓶などを販売している.かわいらしいウサギの絵柄が描かれた食器から、シンプルで使いやすい器まで、幅広い商品がそろう.手仕事ならではの温かみを感じられる一軒だ.

住所: 徐匯区華亭路11号(徐汇区华亭路11号) Goose Morning 華亭路にある「Goose Morning」も、ぜひ立ち寄りたいショップの一つだ.もともとは花屋として営業していたが、店舗の拡張に伴って花屋が近隣へ移転し、現在の店舗は雑貨店として生まれ変わった.店内には、羊毛フェルトを使ったアクセサリーなど、かわいらしいハンドメイド雑貨が並ぶ.一つひとつ表情の異なる小物を眺めながら、お気に入りを探すのも楽しい.

住所: 徐匯区華亭路31弄2号(徐汇区华亭路31弄2号) 延慶路 華亭路から延慶路へ進むと、また違った街の表情に出会える.500メートルにも満たないこの通りには、古い洋館や上海特有の路地「弄堂(ロンタン)」が残り、昔ながらの住宅と新しいショップが自然に溶け込んでいる.近年はファッションブランドやカフェ、アートスペースなどが増え、若者にも人気の散策スポットとなっている.

延慶坊 延慶坊は、古い建築物や路地の雰囲気を生かしながら、新しい店舗や商業施設を取り入れたエリア.歴史的な街並みを残しつつ、デザイナーズブランドやライフスタイルショップ、飲食店などが集まっている.2026年9月には、ファッションやフレグランス、ドリンク、アクセサリーなどを扱う複数のブランドが新たに出店した.昔ながらの上海の風景と、現代のトレンドを一度に楽しめるスポットだ.

住所: 徐匯区延慶路110弄～122号周辺(徐汇区延庆路110弄至122号周边) GOODBAI

延慶路92号にある「GOODBAI」は、クリームホワイトの外壁と大きなガラス窓が印象的なショップ.周囲の歴史的建築物と調和した落ち着いた外観が特徴で、店内ではファッションアイテムやライフスタイル雑貨などを取り扱っている.レトロな家具とモダンなデザインを組み合わせた空間も見どころの一つだ.周辺には「GOODBAI CAFE」や「GOODEES WORLD」もあり、ショッピングだけでなく、カフェでひと休みしたり、かわいらしいグッズを探したりと、さまざまな楽しみ方ができる.

住所: 徐匯区延慶路92号および周辺エリア(徐汇区延庆路92号及周边) PART SPACE にぎやかなショップ巡りの後は、静かなアート空間に立ち寄ってみるのもおすすめ.延慶路123弄の奥にある「PART SPACE」は、小さな庭を備えた独立系アートスペースだ.さまざまなテーマの企画展が開催され、街の喧騒を離れて、ゆっくりと作品を鑑賞できる.昔ながらの路地を抜けた先でアートに触れる時間は、上海の街歩きをより印象深いものにしてくれるだろう.

住所: 徐匯区延慶路123弄6号(徐汇区延庆路123弄6号) Autumn. おすすめ 街歩きルート