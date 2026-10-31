高層ビルから街歩きまで!上海のランニングイベント3選

爽やかな秋は、ランニングを楽しむのにぴったりの季節. 10月31日、上海では個性豊かな3つのランニングイベントが開催される. 高所を駆け抜けるスリリングな体験から、街の風景を楽しみながら走る気軽なランまで、楽しみ方はさまざま.いつもとはひと味違うランニングに挑戦してみては? 01 第12回 上海環球金融中心・「2026 SWFC SKY RUN垂直マラソン」

「垂直マラソン」は、超高層ビルやタワーの階段を駆け上がり、最上階のゴールを目指すスポーツ競技.英語では「バーティカルラン」や「タワーランニング」などと呼ばれ、世界各地の高層ビルで大会が開催されている.一般的なマラソンとは異なり、階段を上ることで生まれる高低差を競うのが特徴だ. 10月31日、上海環球金融中心で「第12回環球垂直天空登高跑」が開催される.舞台となるのは、地上474メートルに位置する100階のゴール.参加者は2726段の階段を駆け上がり、頂上を目指す.短時間で一気に高低差を駆け上がるため、体力はもちろん、ペース配分や精神力も試される.過去の最速記録は男子15分04秒、女子18分38秒.今年、新記録が生まれるかにも注目が集まる.

競技は、競速組(50人)、登高一組(150人)、登高二組(600人)の3部門で実施される.男女別に上位3人が表彰され、優勝者には1万元、準優勝者には5000元、3位には2000元の賞金が贈られる.また、大会新記録を達成した選手には、別途5000元の新記録賞が用意されている.本大会は、世界高塔競速協会(TWA)による160レベルの認証を取得している.

タイム計測には専用チップを使用し、1階、18階、42階、66階、89階、100階に給水ポイントを設置.制限時間は90分となっている. なお、高所恐怖症の人や、心臓病・高血圧などの持病がある人は参加できない.申し込みは9月30日に締め切られており、すでに定員に達している.

時間:10月31日8:00–12:00 場所:上海環球金融中心(浦東新区世紀大道100号)

02楊浦浜江多巴胺軽松跑 「色彩・運動・交流」をテーマにした、誰でも気軽に参加できるランニングイベント.黄色やオレンジ、湖を思わせるブルー、ピンクなど、色鮮やかなウェアを身にまとい、楊浦浜江の遊歩道を約3キロ走る.沿道では、人民城市建設計画展示館や世界技能博物館などのスポットを巡りながら、秋の川辺の風景も楽しめる.

当日は、専門コーチのKurt氏(IBFI中国唯一のLevel 4認証Fitter、ACE-CPT認定コーチ)が、科学的なウォームアップを指導する.ランニング後には、バナナや卵、ヨーグルト、全粒粉トースト、レモン水などの補給食が用意されるほか、運動後のリカバリーをテーマにしたミニ講座も開催.適切な運動方法や、効率的に疲労を回復するための知識を学べる. 参加費は無料で、定員は30人.申し込み時に10元のデポジットが必要だが、当日、受付で参加が確認できれば全額返金される.

時間:10月31日9:00–10:30 場所:楊浦浜江沿線＋科学無限家2階スペース(楊浦区丹陽路8号)

03 徐家匯街道全民健身嘉年華城市定向徒歩団体賽「チーム対抗シティロゲイニング」

徐家匯で開催されるこの街歩きイベントの最大の特徴は、決められたルートがなく、チームごとに自由にコースを組み立てられること. 参加者は作戦を立てながら、徐家匯中心、新六百、TPY中心、徐家匯源遊客中心、光啓公園、土山湾党群サービスセンター、徐家匯体育公園・万体匯総合館、申花中心の8カ所のチェックポイントのうち、少なくとも4カ所を巡る.制限時間は90分で、移動手段は徒歩に限られる.

各チェックポイントでは、チームワークや運動能力、観察力、発想力などが試されるさまざまなミッションに挑戦する.移動距離や難易度に応じてポイントが設定されており、隠されたサプライズミッションをクリアすると、追加ポイントも獲得できる.

参加部門は、親子の部と一般の部の2種類.親子の部は1チーム5人で、6～12歳の子どもを1人以上含むことが条件となる.一般の部も1チーム5人で、女性が1人以上参加する必要がある. 参加者にはオリジナルグッズやベスト、ゼッケン、補給品などが配布され、完走者にはオリジナルメダルが贈られる.会場ではマーケットも開催される.

時間:10月31日8:30–12:00 場所:徐家匯中心商場東広場(恭城路西側)