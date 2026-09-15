Alex Takes On WorldSkills EP4: Can Alex Master Shanghai Dessert?
September 15, 2026
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10 days to go until WorldSkills Shanghai 2026!
Alex takes on a new kitchen challenge: making a Shanghai dessert! The pros make it look easy — but can he get it right?
What skill should he try next? Tell us in the comments
Editor: Chen Jie
#Shanghai
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Alex Takes On WorldSkills EP4: Can Alex Master Shanghai Dessert?