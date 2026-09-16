[ハイライツ] 食通のための上海のベストサンドイッチ10選

Credit: Oleg Danisin

控えめなサンドイッチは、世界的な現象です。ほぼすべての文化に独自のバージョンがあります：メキシコにはトルタ・アオガダ、ベトナムにはバインミー、デンマークにはスモーブロー、ニューオーリンズにはポーボーイがあります。何かをパンの間に挟むだけで、たちまち欲求を満たしてくれます。

Credit: Sophie Steiner

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しかし、サンドイッチの定義は非常に曖昧です。Googleによれば、サンドイッチとは単にパンのスライス2枚の間に具材を挟んだものだとされていますが、その説明では上海の巨大な食文化を考慮しているとは言えません。上海には10万軒以上のレストランがあり、そのうち約12,000軒が外国料理を提供しています。そして、これらのメニューの少なくとも半分には何らかの形でサンドイッチが含まれていると推定されます。それら全てを制覇するには一生（そして奇跡のような代謝力）が必要でしょう。 ナプキンの裏で急いで計算し、私たちの正気（そしてウエストライン）を守るために完全に偏った基準を設けた結果、このリストを絞り込むためのいくつかのまったく恣意的なルールを作成しました。どうぞお好きなように信頼してください。

Credit: Sophie Steiner

サンドイッチのルール: 第一に、オープンフェイスの選択肢は不可。

第二に、リアルなパンのみ使用可能 – クロワッサン、ベーグル、スコーン、またはビン（肉夹馍には申し訳ありません）は不可。

第三に、ラップ、ピタ、またはトルティーヤは不可。

最後に、バンズは不可。なぜなら「バーガーはサンドイッチか？」という議論には断固として関与しないからです。 これらのルールは一部の純粋主義者を怒らせるかもしれません。理解しています、それは完全に主観的なものです。でも、これは私たちのリストです。では...リストに進みましょう。順不同で:

1) Alma Luna – 厚切キューバンサンドイッチ (88元) Credit: Sophie Steiner

ユニオン・トレーディング・カンパニーのオーナーであり名高いミクソロジスト、ヤオ・ルーが率いる、ラムを主力とした新しいバー「アルマ・ルナ」。蒸し暑いハバナの夜のロマンスとリズムを、にぎやかな上海の街に届けてくれる。バーのシャンヤンロードの入口を抜け、植物が並ぶ廊下を進むと、1950 年代のハバナにあったホテル・ナシオナル・デ・クーバの華やかで豪華なチャチャチャのリズムの世界へと誘われる。 数多くのラムカクテルやティキスタイルのドリンクのほか、もし一品だけ料理を注文するなら、店自慢の「シック・クバーノサンドイッチ」（88 元）は外せない。その名に恥じないボリュームが魅力だ。じっくり焼いた豚肉にスライスハム、ピクルス、たっぷり塗ったマスタード、溢れんばかりのとろけるスイスチーズを重ね、プレスして焼いたキューバンブレッドに挟み込んでいる。¡Buen provecho! Alma Luna, シャンヤン北路 17-2 番, 襄阳北路17-2号

2) Bar Leone – モルタデッラフォカッチャ (138元) Credit: Sophie Steiner

2025 年版「ワールド・50・ベスト・バー」で世界第 1 位に輝いたバー・レオーネは、同年末、私たちの身近な場所に 2 号店をオープンした。受賞をもたらしたそのコンセプトの中心に「カクテーレ・ポポラーリ（cocktail popolari）」、つまり「大衆のためのカクテル」がある。創業者のロレンツォ・アンティノーリが成長期を過ごした、トレンディなローマの裏通りにあるバーたちからインスピレーションを得、飾らず親しみやすいドリンク、雰囲気、料理を提供している。 カクテルバーであるにもかかわらず、一番人気の注文メニューはネットで有名なモルタデッラ・フォカッチャ（138 元）だ。紙のように薄くスライスしたモルタデッラを 150 グラムたっぷり盛り、ピクルスしたスペイン産唐辛子、オリーブ、ホイップしたマスカルポーネを惜しみなく塗ったサンドイッチで、一口食べるには顎を大きく開けなければならないほどのボリュームだ。 「香港で使用しているイタリア輸入のモルタデッラを上海に輸送すると、価格が 10 倍になってしまう」と共同創業者のジャスティン・シュン・ワーは語る。バー・レオーネは香港店だけで毎月 300 キログラムのモルタデッラを消費するため、簡単な計算から代替案の必要性が明らかになった。その解決策として、現地仕入れ先のアリメンターリと上海のベーカリーを起用し、スキャッチアータ風のパンを製作することになった。香港店のパンの、デンプン豊かな凹凸と穴の食感を再現するため、開発に丸 6 か月を費やしている。 1 元あたりのカロリー換算で見ると、確かに店名のブランドプレミアム分を支払っているが、この肉たっぷりの一品には、その追加料金を払う価値が十分にある。 バー・レオーネ、思南公館（シナン・マンションズ）、復興中路 525-527 番、瑞金二路付近

3) ビジーボーイ – パストラミサンドイッチ (158元) Credit: Sophie Steiner

昼間はサンドイッチショップ、夜はパスタビストロとして営業するBizy Boyは、シェフ兼オーナーのジェレミー・リウが上海にサンドイッチの可能性を示しています。MavisやNettaといった高級レストランでの勤務経験を持つリウは、世界各地の食文化からインスピレーションを得るために1年半をかけて旅をした後、2025年春にBizy Boyをオープンしました。彼の目標は、サンドイッチが単なるファストフード以上の存在であることを証明することです。

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すべての材料が自社製造であり、提供される6種類のサンドイッチそれぞれに合わせた特別なパンから、自家製の肉、さらには手作りの調味料やピクルスまで、わずか10分で食べ終えるサンドイッチには、Bizy Boyのチームが準備に15日間かけた可能性が高いです。そのため、平均以上の価格設定が正当化されています。

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パストラミサンドイッチ（158元）は、この店の看板商品で、なんと180グラムの自家製パストラミを使用しています。このレシピは、ロンドンで働いていたリウ氏の経験から着想を得たもので、同地のコーンビーフや塩漬けビーフへの深い愛情（つまり執着）を反映しています。ただし、リウ氏は独自のアレンジを加え、中国の五香粉やその他の地元の香辛料をオーストラリア産ブリスケットの12～15日間の塩水漬けに使用しています。この肉には発酵キャベツと4種類のチーズ（コンテ、エメンタール、マイルドイエローチェダー、モッツァレラ）が添えられ、さらにたっぷりのアイオリソースと自家製ピクルスで仕上げています。そしてパンは、特別なサワードウと田舎風のローフのハイブリッドで、湿度が高く柔らかいクラストが特徴です。このパンが、口の中でとろけるような肉を最後のひとかけらまでしっかりと包み込んでくれます。 Bizy Boy, ユーユエンルー 546 番 10 棟 102 室 愚園路546号10幢102室

4) Madre：フォカッチャ・プリマヴェーラ（98元） Credit: Sophie Steiner

イタリアの本場の味を楽しめるMadreは、Scillaのチームが運営するイタリアの近所のベーカリー兼カフェです。甘いものからお惣菜まで、伝統的なイタリアのペストリーが揃っており、スペシャリティコーヒーも楽しめる場所です。

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シグネチャーである特大サイズのコルネット、ふわふわのマリトッツォクリームパン、教科書通りのカンノーリに加えて、サンドイッチも見逃さないでください。同じ高水分のフォカッチャのレシピで作られていますが、発酵時間はわずか6時間。その結果できるパンは、より平らでカリっとしたクラストを持ちながらも、軽くてふんわりとした食感が特徴です。

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フォカッチャ・プリマヴェーラ（98元）のサンドイッチには、新鮮で冷凍されていないプーリア産のブッラータ、農場で育てられたトマト、セラーノハム、ルッコラ、そしてオリーブオイルがほんの少しかけられています。このサンドイッチはイタリアの国旗を連想させる見た目と、イタリアそのものの味わいを楽しむことができます。プーリアの小さな町の家族経営のサンドイッチ店で見つけることができるようなサンドイッチかもしれませんが、上海では至福のひとときであり、人気の一品です。 なお、現在の具材は異なる場合があります。フォカッチャのレシピはそのままですが、中身は季節ごとに変わります。 Madre, パンユールー 504 番 番禺路504号

5) ナーズ: イタリアン クラシック ビーフ (68元) Credit: Sophie Steiner

上海オウデチームによる新しいコンセプト「Nerds」は、上海のサンドイッチへの熱狂を全面的に取り入れたフォカッチャ中心のサンドイッチショップです。場所は上海センターとポートマンリッツカールトン上海の北、シーカンロード沿いにあります。このショップでは、モルタデッラとピスタチオ、スパイシーサラミ、クラシックなイタリアンビーフ、ザワークラウト付きポルケッタなど、肉の種類を選べる、手軽でリーズナブルなイタリア風フォカッチャサンドイッチを提供しています。また、ベジタリアンやヴィーガン向けのサンドイッチオプションも用意されており、価格は48～78元と手頃なため、多くの人に喜ばれる内容となっています。

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看板メニューの中でも私たちのお気に入りはイタリアン・クラシックビーフ（68 元）だ。ブラータ、ビーフ、ルッコラ、刻んだパプリカ、松の実、たっぷり塗ったペスト、さらにバルサミコを垂らしたボリュームたっぷりのサンドイッチである。だが何よりの主役は、もちろん自家製の高水分長時間発酵フォカッチャだ。毎日焼き上げ、最高の鮮度を保っている。出来上がるパンは雲のようにふわふわで気泡が豊か。適切な発酵によって不規則で大きな穴が生地に生まれる。

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プロのアドバイス：ピスタチオペーストブレッドスティック（6元）はお見逃しなく！これは、四角いサンドイッチを作るために必要な不規則に切られたフォカッチャの端から作られています。端を無駄にせず、それらを「フィンガー」サイズに切り分け、トーストしてピスタチオクリームをたっぷり塗り、炭水化物のブーケのように提供されます。このような「花束」なら心から支持できます。 Nerds, シーカンルー 111 番西康路111号

6) 私たちのベーカリー: ノンナ (68元) Credit: Sophie Steiner

韓国発のデザートブランド「アワー・ベーカリー」は大きな話題を呼び、2020 年に上海のシュジャフイに上陸して以来、定番スポットとして愛され続けている。洗練されたミニマルな店内は、その後拡張され、本店とつながるサンドイッチ専門コーナーが設けられた。各種コールドカット、チーズ、野菜、ソースがたっぷり詰まったスキャッチアータのサンドイッチを提供しており、8 種類のメニューから選べるので、どれを選んでも失敗はない。 イタリアの古典的な風味の組み合わせである「ノンナ」（68 元）。ノンナはイタリア語でおばあさんを意味し、奥の厨房でこのボリュームたっぷりのランチを詰める小柄なイタリアのおばあさんを思い起こさせる、ふさわしい名前だ。モルタデッラ、ストラッチャテッラチーズ（ブラータの玉の中心の最も良い部分で、生クリームに浸した手で引き裂いたモッツァレラの細片からなる）、濃厚なピスタチオペースト、食感を出す砕いたピスタチオが組み合わさり、優しい味わいを生み出す。このパンは一般的なフォカッチャより明らかにサクサクしており、繊細でパリッと割れる外皮と、羽根のように軽い内層を持つ。フィレンツェのどんなおばあさんも誇りに思うような出来栄えだ。価格に対して分量も非常にたっぷりしている。 アワー・ベーカリー、フアンピー南路 838 ロン L150 室 黄陂南路 838 弄 L150 室

7) パーレイ：パストラミルーベン (98元) Credit: Sophie Steiner

旧ババズの跡地にオープンした「パーレイ」は、カンザスシティ出身のマティ・ウォーターズのもと、中国を代表するアメリカン BBQ 店として瞬く間に定着した。メニューにはカンザスシティスタイルの BBQ がぎっしり詰まっており、ブリスケット、リブ、ソーセージ、スモークチキンなど豊富な品揃え。高級感のあるパブ飯と、思う存分食べられる大ボリューム料理が融合した究極の一軒だ。 スポーツバーのメニューに欠かせないパストラミ・ルーベン（98 元）だが、パーレイのものは最高峰だ。このアメリカの定番サンドイッチの見事な一例は、店内で燻製した薄切りパストラミ 150 グラムに、クリーミーなコールスロー、たっぷりのロシアンドレッシング、通常のとろけるスイスチーズの代わりにクリーミーなスイスビアチーズソースを合わせ、サワードウのトーストに挟み込んだもの。

ニューヨークのキャッツ・デリカテッセンのように、追加料金 58 元でお肉を 300 グラムの分厚い山盛りに変更できる。

そう、一日の始まりに気軽に 3 分の 1 キロの牛肉を味わえるのだ。

パーレイ、シャンカンリ 18 棟 103 室、シャンシー北路 808 番 陕西北路 808 号陕康里 18 幢 103 室

8) サブ標準: ステーキとチーズ (88元) Credit: Sophie Steiner

控えめなサンドイッチとピザの店「Sub Standard」は、オーナーシェフのジェイソン・オークリーがかつてサンフランシスコの街角に点在する近所のサンドイッチ店を彷彿とさせます。オークリーは、ミシュラン三つ星の「フレンチランドリー」でシェフ・ド・パルティとして働いた後、ほぼ一生前に海を越えて上海に渡りました。それ以来、彼はシェフのコートをオーブンミットに交換し、「自分が愛し、食べたいものを、好きな時に作るため」に料理を続けています。 店名にもなっている看板メニューのサブサンドイッチから始まり、この店の「基盤」となる商品として、約12種類のホーギーが提供されています。

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ショップは何よりもまずベーカリーです。発酵用冷蔵庫、発酵室用冷蔵庫、段々になったオーブンがこの20平方メートルの小さな店舗スペースを主に占めていることがその証拠です。そして、すべてのメニュー項目は提供される前に何らかの形でこのプロセスを通過します。 パンは、見た目がサブウェイのフットロングに似ており、「焼きたて」のキャッチフレーズにふさわしい品質を持っています。この場合、少なくとも1日に2回焼かれます。ごま、パルメザン＆ハーブ、そして「プレーン」のバリエーションがあり、靴箱サイズの店舗を一日中イーストの香りで満たしています。

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ミディアムレアのローストビーフはステーキ＆チーズ（88元）の中心的存在であり、54度で16時間かけてじっくり調理され、溶けたチェダーチーズとピリッとした自家製ホースラディッシュソース（酸味があり、鼻にツンとくるスパイシーさが特徴）と組み合わされ、部分的にスライスされたサブに詰め込まれています。 手軽に持ち運べる理想的な一品。 「私はアメリカのパブ料理が好きで、これまで働いてきたすべての場所で楽しく肩肘張らない料理を作るよう心がけてきました。なので、これはその延長に過ぎません。」サンドイッチ全体がSub Standardの理念を体現しています。それは、シンプルで飾り気がなく、ミニマリズムの輝かしい例です。 Sub Standard, ワンハンドゥ路 230 番、シンジャ路付近

9) トティーノ・パニーノ: ザ・ウルフ 1 (110元) Credit: Sophie Steiner

2019年にオープンし、主に伝統的なイタリアンサンドイッチの組み合わせ（例えば、1種類の肉、1種類のチーズ、1種類の野菜）を中心とした18種類のパニーニのメニューを提供していた、家族経営の小さな20席の「トティーノ・パニーノ」は、現在、拡大するファン層の嗜好に応えるために、38種類以上のサンドイッチ選択肢にまで拡張しています。 オーナートト・ジャマリアとコンサルティングシェフのラッキー・ラザーニャによるアイデアから生まれたこの店では、大部分のパニーニが典型的なイタリアンサンドイッチの具材（プロシュート、モルタデッラ、サラミ、プロヴォローネ、ゴルゴンゾーラ、アーティチョーク、ドライトマトなど）を使用しており、少しトーストされた（ただし、イタリアの伝統を守るためにプレスはしない）120グラムのチャバタパンの上に載せられています。このチャバタパンは、クッション性を抑え、よりカリッとした食感を持たせるために特別に作られています。

Credit: Sophie Steiner

「本当に多くのお客様が戻ってくる理由はパンにあります。」とGiammaria氏は語ります。「それが、オープン以来レシピを変えなかった理由です。」とはいえ、最近のメニューの中には「改変された料理」、例えばランチの常連客の名前にちなんで名付けられた「The Wolf 1」（110元）のような例外もあります。 この巨大なサンドイッチの重さはなんと650グラム（他のパニーニは通常300グラム）で、ピスタチオ入りモルタデッラの3層、プロヴォローネの3層、そしてトマト、ルッコラ、ハラペーニョ、ピクルスの4層が重ねられています。 しかし、今回の訪問で私たちが選んだのはこのサンドイッチでした。ここでは本当にどれを選んでも間違いはなく、「好きなものを選ぶ」状況と言えるでしょう。 Totino Panino, カンディン路 358 ロン ユエジエ・シャンカンリ 3 号棟 1 階 106 号 康定路358弄越界陕康里3号楼1层106号

10) Zup – イタリアンコールドカットサンドイッチ (68元) Credit: Sophie Steiner

シカゴ出身のウェイン・ホウとリー・ツェンによって設立された、上海で最も人気のあるタバーンスタイルのピザ店「Zup Pizza Bar」。ピザが主役である一方、バーガー、パスタ、サンドイッチ、デザートなどを網羅するメニューのその他の料理も同様に印象的です。 必ず注文すべきなのは、イタリアンコールドカットサンドイッチ（68元）。上海で最も具材がたっぷり詰まったサンドイッチと言っても過言ではありません。自家製の高加水フォカッチャに挟まれたこのサンドイッチには、4種類の高級肉（モルタデラ、ソプレッサータ、スモークプラガハム、ペパロニ）が詰め込まれており、プロボローネチーズ、自家製ピクルスのジャンディニエラ、新鮮なレタス、トマトと絶妙なバランスを保っています。さらに、赤ワインビネガー、オリーブオイル、オレガノがかけられ、イタリア系アメリカ人の本格的な味わいを演出しています。 Zup, シャンシー北路 457 番，陕西北路457号

ボーナス：野生バインミー：レモングラスチキンバインミー（32元） Credit: Sophie Steiner