[解説] 高速列車に乗り遅れた?チケット変更の方法はこちら

中国で高速列車に乗り遅れても、必ずしもチケットを失うわけではありません。旅行者は元のチケットで次の列車にそのまま乗車することはできず、まず座席の空き状況に応じてチケットの変更手続きを完了する必要があります。 中国鉄道の規定に基づき、列車に乗り遅れた乗客は、元の旅行日の日付内に出発する別の列車に、チケット変更手数料なしで変更可能です。ただし、変更手続きは元の旅行日の深夜までに完了する必要があります。旅行日を後日に変更する場合は手数料が発生する可能性があります。 いつチケット変更に費用がかかるのか？ 元の列車の出発時刻の48時間以上前に行われる変更は、予約期間内であれば無料です。出発の48時間以内の場合でも、元の旅行日までまたはその日付内に出発する列車への変更は無料です。列车日期变更的费用如下： 出发前至少24小时但不足48小时提出变更请求，费用为票价的5%； 出发前不足24小时提出变更请求，费用为票价的15%。

Credit: Ti Gong

原文のフォーマットを維持して以下の内容を日本語に翻訳しました：

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乗客は運賃の増額分を支払う必要があります。新しい運賃が低い場合は、差額が返金されますが、適用される返金手数料が差額から差し引かれます。 では、キャンセルする場合はどうなるのでしょうか？ 出発前の通常のキャンセルに関しては、少なくとも8日前であれば返金は無料です。キャンセルの申し出が48時間から8日前未満の場合は手数料が5％、24時間から48時間未満の場合は手数料が10％、24時間未満の場合は手数料が20％かかります。

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一部の誤購入には例外規定が適用されます。2026 年 2 月 2 日より、公式 12306 チャネルで対象となる注文については、購入後 30 分以内、かつ発車予定時刻の 4 時間以上前に払い戻しを申し込んだ場合、購入者 1 名につき 1 日 1 回、無料で払い戻しを受けられます。その他の適用条件の制限があります。 鉄道 12306 で乗車券を変更する方法

12306 アプリにログインし、注文一覧を開いて「きっぷ」を選択します。該当する予約を探し、「変更」をタップします。振り替え先の列車を検索し、運賃と手数料を確認したうえで「変更を確定」をタップしてください。



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