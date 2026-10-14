公園も街角もアート空間に!上海・静安国際彫刻展の見どころ

「第9回中国・上海静安国際彫刻展」が、2026年12月31日まで開催されている. 今回のテーマは「空間の湧出(Shapes of Becoming)」.美術館の枠を超え、静安区全体をひとつの大きな展示空間として捉える試みだ. 自然や記憶、感情、テクノロジーを題材に、未来を想像する力をかき立てる作品が、彫刻や光、音などを通じて街のさまざまな場所に広がり、日常の風景に新たな表情を加えている.ここからは、注目の見どころを紹介する. 境界を越える、都市アートの散策 今回の展示は、24時間自由に出入りできる静安彫刻公園を中心に、静安公園や静安嘉里中心(ケリーセンター／JAKC)、静安区双擁公園、フォトグラフィスカ上海、上海蘇河湾万象天地など、街のさまざまな場所で展開される.水辺や住宅街、商業エリアを歩きながら、ふとアートに出会えるのが魅力だ. 14か国・地域の33組のアーティストによる36点の作品が、静安区内の28か所に展示される.世界的に知られるアーティストから、中国の新進気鋭の作家まで幅広く参加し、立体彫刻に加え、光や影、デジタル技術を用いた作品も登場する.展示作品の約7割が本展のために制作された新作だ.公園の芝生や川辺、商業施設など、日常の風景にアートが自然に溶け込んでいるのも特徴の一つとなっている. 街の風景とアートが交わる中で、展覧会のテーマ「空間の湧出」を肌で感じられる.

音と光によって、彫刻が新たな姿を見せる アートの魅力は昼間だけにとどまらない.光や音も作品の重要な要素で、夜には昼間とは異なる表情を見せるものも多い. 園の入口で迎えてくれるのは、マリネッラ・セナトーレの『有侬有我蛮适意』(上海語で「あなたがいて、私がいて、なんとも心地よい」という意味).上海らしい人情味あふれる作品で、温かな光とともに上海語の言葉が浮かび上がる.続く『橡の木に寄す』では、音と映像を通じて、森の生命が響き合う世界を体感できる. さらに奥へ進むと、顕微鏡で見た花びらに着想を得た、イリヤルの新作『夢殻』が現れる.光と音によって、光の殻が現れては集まり、やがて消えていく.その幻想的な演出が、「空間の湧出」を表現している. オーストラリアのアーティスト、リンディ・リーによる『星屑と残り火のひそかな世界』は、夜には星屑のような光が浮かび、昼間には鏡面に草木や人々の姿が映し出される.また、ワン・イー(王一)の『万物は一刻に』も見逃せない.昼間は陽光がアクリルを通り抜け、地面に色とりどりの光を落とす.夜にはLEDの光が無数の幾何学的な断片を浮かび上がらせ、見上げれば、幻想的な光の世界に引き込まれるような感覚を味わえる.

『有侬有我蛮适意』(Marinella Senatore)

『橡の木に寄す』(Marshmallow Laser Feast)

草木と光のなかで、巨匠と若手の表現を読む 昼間に訪れるなら、メイン会場の静安彫刻公園をゆっくり散策するのがおすすめだ.芝生や池のほとりを歩きながら、個性豊かな彫刻作品を楽しめる. トニー・クラッグの『工業自然』も注目作品の一つ.硬いアルミニウムを使いながら、花やサンゴを思わせるしなやかな曲線を表現している.工業素材と自然の造形が融合した作品だ. レン・リーリー(任莉莉)の『帰栖』とティムール・シーチン(Timur Si-Qin)の『栖(銀葉杜鵑)』は、いずれも本展のために制作された新作.静かに向かい合うように佇む『帰栖』は、寄り添うことの温かさを伝える.一方、『栖(銀葉杜鵑)』は、横断山脈に自生する銀葉杜鵑をモチーフに、山林の自然を都市の公園に表現している. 公園を出て上海蘇河湾万象天地へ向かうと、フォトグラフィスカ上海の外壁を彩る『万物の生』が目に入る.実在する植物とAIが生み出した植物が重なり合い、川辺に幻想的な風景を生み出している.

『工業自然』(Tony Cragg)

『帰栖』(レン・リーリー)、 『栖(銀葉杜鵑)』(Timur Si-Qin)

多様な体験、鑑賞の新しい楽しみ方 作品をより深く楽しむなら、さまざまなガイドツアーに参加してみよう.専門家による解説やサイクリングツアー、一部日程限定のロボットガイド、子ども向けの「小さな解説員」体験などが用意されている.子ども連れでも、年配の家族と一緒でも、それぞれのペースで楽しめる. ひと休みするなら、静安彫刻公園アートセンター1階のアートグッズを扱うポップアップストアへ.展覧会オリジナルのスカーフやトートバッグ、Tシャツ、アート雑貨などが並ぶ.カフェや軽食を楽しめるほか、写真撮影スポットや休憩スペースも設けられている. 写真や創作が好きな人は、二つの公募企画にも注目したい.一つは、市民を対象とした写真公募「湧出・フォーカス」.応募締め切りは12月30日だ.彫刻と都市が出会う瞬間を、写真に収めてみよう. もう一つは、青少年を対象とした創作公募「未来空間・想像の湧出」.募集期間は10月1日から12月30日までで、絵画や工作、インスタレーションなどの作品を応募できる.優秀作品は展示される予定だ. このほか、トークセッションや自然とアートを取り入れたセラピー、感覚マップづくり、芝生でのチャリティーコンサート、AIアート制作など、多彩なプログラムも順次開催される.作品に込められた思いや発想に触れながら、アートをより身近に感じられる.

《あなた、あなたたち》(Antonis Pittas)

《万物が一瞬に宿る》 (王一)

《太陽黒点》(Grönlund-Nisunen)

屋外展示に加え、静安彫刻公園アートセンターでは、メイン展示の会期中から2027年1月にかけて、3期にわたる特別展も開催される.屋外のパブリックアートとあわせて楽しむことで、作品への理解をさらに深められる. ·第1期「塑園(ソエン)――草木の神話とエコロジーの棲家」 会期:9月28日～10月31日 テーマ:「エコロジー・アートと人間と自然の共生」 · 第2期「朱炳仁の銅工芸特別展」 会期:11月6日～12月20日 テーマ:国家級無形文化遺産の伝承者による銅の彫刻作品を紹介する. · 第3期「2026 JISP 公募創作成果展」 会期:2027年1月1日～31日 テーマ:市民写真募集と青少年創作募集の優秀作品が展示される. この秋は、静安の街を歩きながらアートを楽しんでみてはいかがだろうか.公園や川辺、街角に点在する作品を巡れば、いつもとは違う街の表情に出会えるはずだ.

《心の捕手》(Wade and Leta)

《星の残り火が照らす秘密の世界》(李林迪)