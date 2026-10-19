上海に新たな川が誕生?!総事業費1兆3,000億円

1兆3,000億円の新たな川?! 上海が川の整備に550億元(約1兆3,000億円)もの巨額を投じていると聞いたら、信じられるだろうか. この巨大プロジェクトは、上海市の発足以来、単体の水利事業としては最大規模の投資となる「呉淞江(ごしょうこう)整備事業」だ.2030年ごろの完成を目指している. この夏、上海では激しい雨が相次ぎ、一部の地域では深刻な冠水も発生した.こうした中、都市の排水対策が改めて注目されている. これほど大規模な水利事業が完成すれば、上海の冠水被害はなくなるのだろうか. 答えは、そう単純ではない. では、なぜ上海はこれほどの巨額を投じて、川を整備する必要があるのか. その理由を知るために、まずは太湖から見ていこう.

呉淞江整備事業の概要図

太湖の洪水対策が上海にとって重要な理由 上海は太湖流域の下流に位置し、地形が平坦で河川や水路が網の目のように広がっている.そのため、上海の洪水リスクは市内の降雨量だけでなく、太湖流域全体の水位変化にも大きく左右される. 太湖流域は、周辺部が比較的高く、中央部が低い地形となっている.大雨が降ると、周辺地域から大量の雨水が流れ込み、太湖や周辺の河川が雨水を一時的にため、排水する役割を担う. 現在、太湖流域の主な排水方向は、北側の長江、東側の黄浦江、南側の杭州湾となっている.なかでも望虞河や太浦河は、洪水を流域外へ排出する重要な役割を果たしている. 上海は流域の下流にあるため、上流から流れてくる水の一部は上海の河川を経由して長江へ排出される.台風や長雨が発生すると、上海は市内に降った雨水だけでなく、上流から流れ込む大量の水にも対応しなければならない. 近年、長江デルタ地域では都市化が進み、人口や産業、インフラが集中している.大規模な洪水が発生した場合の経済的・社会的影響も大きくなっている.

太湖流域の治水システム

呉淞江整備事業の目的は、ひと言でいえば、太湖流域の洪水を東へ排出するための新たなルートを整備することだ. 整備区間は全長約126キロに及び、江蘇省と上海市にまたがる.このうち、上海市内の区間は約69キロに達する.呉淞江は蘇州の東太湖から東へと流れ、上海市内では青浦区、嘉定区、宝山区を通る. そして、嘉定区と宝山区の境界付近で、呉淞江の流れが大きく分かれる.一方の水は北へ、もう一方は東へと流れていく. 北へ向かう水は、羅蘊河、新川沙河を経て長江河口へと流れ込む.一方、東へ向かう水は黄浦江の下流部に合流し、さらに長江河口へと流れていく. こうして太湖流域から東へ水を流すルートが増えることで、洪水を排出する能力が高まり、流域全体の洪水対策の強化につながる.

太浦河は、太湖の水を黄浦江へ流す水路の一つ.

なぜ河川整備に550億元も必要なのか 呉淞江事業は、単に新しい川を掘るだけの工事ではない.既存河川の拡幅や新たな水路の掘削に加え、用地の確保、橋の架け替え、水利施設の整備などを伴う大規模な総合インフラ事業となっている. 計画では、一部の河川を大幅に拡幅する.例えば、蘊藻浜の一部区間では川幅を約120メートルに広げ、羅蘊河や新川沙河でも一部区間の川幅を約96メートルに拡幅する予定. さらに、川幅を広げるのに伴い、34カ所の橋も改修する必要がある.こうした工事も、事業費が膨らむ要因となっている. では、これほど巨額の費用を投じる価値はどこにあるのだろうか. 水利事業の経済効果は、単にどれだけ利益を生み出したかでは測れない.災害による被害を未然に防ぎ、どれだけの損失を回避できるか.そこにこそ、大きな意味がある. 呉淞江整備事業は、太湖流域全体の洪水対策に加え、上海市内の一部地域で浸水被害を軽減する役割も担っている. その一つが、嘉定区と宝山区にまたがる「嘉宝北片」と呼ばれる地域だ.この地域には標高の低い土地もあり、大雨が降ると水がたまりやすく、排水への負担も大きくなる. 呉淞江整備事業では、洪水時の排水能力を高めるため、嘉宝北片を流れる河川の川幅を約100メートルに拡幅するほか、上海市内最大規模のポンプ・水門施設を新設する.河川の調節容量も拡大し、大雨時の排水を促進することで、浸水被害の軽減を図る.

建設中の羅蘊河北段

完成すれば上海の浸水問題はなくなるのか 呉淞江整備事業は、太湖流域の洪水をより効率的に排出するとともに、上海市内の一部地域で排水能力を高め、浸水被害の軽減を図る大規模な水利事業だ.ただし、事業が完成しても、上海の浸水被害が完全になくなるわけではない. 都市部の浸水は、短時間に降る雨の量や地形、地下排水管の処理能力、河川の水位、ポンプ施設の稼働状況など、さまざまな要因によって引き起こされる.呉淞江整備事業によって強化されるのは、主に太湖流域からの洪水排出機能と、周辺河川の排水機能だ.市街地の地下排水システムそのものを代替するものではない.

都市部の浸水には、さまざまな要因が絡んでいる.

また、上海市内でも地域によって排水の経路は異なる.例えば、金山区の一部では杭州湾方面への排水が中心となる一方、松江区や青浦区にも、それぞれの地形や水系に応じた排水システムが整備されている. そのため、極端な豪雨への対応力をさらに高めるには、地下排水管やポンプ施設の整備に加え、河川の貯留・排水機能の向上や防災体制の強化などを、総合的に進めていく必要がある.