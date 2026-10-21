腌笃鮮にアワビまで!? 常識を覆す上海の創作ケーキ

上海には数え切れないほどのスイーツ店があり、その数はカフェにも引けを取らないほど. さまざまな味やスタイルのケーキを楽しめるが、「塩漬け肉とタケノコのケーキ」や「ネギ風味のバスクチーズケーキ」を聞いたことはあるだろうか?

SNSで話題を呼んだ「法葱バスク」 昨年、上海のスイーツ店で、パティシエの小王さんが考案した「法葱バスク」がSNSで大きな話題を呼んだ. 表面に散らされた細ネギと、ほのかに香るニンニクが特徴の一品だ.細ネギの爽やかな風味がチーズケーキの濃厚さをほどよく引き締め、中に挟まれたガーリック風味のクリームチーズソースがコクを添える.チーズのまろやかさにネギとニンニクの風味が重なり、これまでにない味わいを生み出している.

「法葱バスク」がSNSで大きな話題を呼んだ. SNSでは「法葱バスク」に関する投稿の閲覧数が1,000万回を突破.その人気は中国各地に広がり、ベーカリーやスイーツ店からも類似商品が次々と登場した.さらに、海外のパティシエたちもその味を再現しようと、レシピの研究に乗り出している.

法葱バスク (画像:小红書「和熟巴斯克总部」) 常識を覆す「料理ケーキ」 こうした創作スイーツのトレンドは、上海でも広がりを見せている.フルーツや生クリーム、チョコレートを組み合わせる定番のスタイルにとどまらず、より大胆で意外性のある味わいを追求する動きが生まれている. 最近、上海のケーキ店「FineART」が発売したのは、上海の伝統料理「腌笃鮮(塩漬け肉とタケノコのスープ)」をイメージしたケーキだ.価格は358元.豚骨を6時間煮込んで取っただしをジュレに仕立て、刻んだイベリコハムとグリーンオリーブのクリームを重ねている.さらに、小さなチューブ入りのオリーブオイルが添えられ、食べる直前に自分でかけて仕上げるというユニークな趣向も凝らされている.

FineARTの「料理ケーキ」(画像:小红書「FineART Cake」) 実は、FineARTがこうした独創的なケーキを手がけるのは今回が初めてではない.同店の「料理ケーキ」シリーズは、今回で第7弾を迎えるという. これまでにも、牡蠣やポルチーニ茸、ブラウンチーズを組み合わせたバスクチーズケーキや、フォアグラを使ったポーランド風ケーキ、毛豆腐(発酵させた豆腐)と湯葉を使ったミルフィーユなど、意表を突くメニューを次々と生み出してきた. １．腌笃鮮蛋糕(ヤンドゥーシェンケーキ) 腌笃鮮(ヤンドゥーシェン)は、上海を代表する江南料理の一つ.じっくり煮込み、素材のうまみが溶け込んだ白く濃厚なスープに仕上げる.肉の豊かな風味とタケノコの香りが調和する、春ならではの一品だ.

江南料理:腌笃鲜(ヤンドゥーシェン) 「FineART」は、腌笃鮮の味わいを一台のケーキで表現した.小紅書(RED)の投稿によると、価格は358元(約7,500円).ケーキの中には、ジャムの代わりに甜笋(甘みのあるタケノコ)を使用している.表面には豚骨スープを煮詰めて作ったジュレをあしらい、刻んだイベリコハムとグリーンオリーブのクリームを重ねた.食べる直前に専用のオリーブオイルをかけると、風味がさらに引き立つ.

腌笃鮮蛋糕(画像:小紅書「FineART Cake」) このケーキは通年販売ではなく、タケノコの旬に合わせて登場する期間限定メニューだという. また、ケーキとの相性を考え、腌笃鮮に使われる生の豚肉の代わりにイベリコハムを採用.そのほかの食材についても、ケーキとしておいしく仕上がるよう、さまざまな工夫が施されている. 店側が開発へのこだわりを熱心に語る一方で、大胆な見た目や、料理とケーキを組み合わせるという斬新な発想に戸惑いを感じる人もいる. 一方、実際に食べた人からは「クセになる味」といった好意的な感想も寄せられている.

『まだ腌笃鲜ケーキを食べたことはないけれど、どう見ても塩漬け豚肉にしか見えないこのビジュアル.本当にケーキとうまく合うのだろうか』

『ハムのジュレ?それって、まるで豚皮ゼリーではないか』 2．毛豆腐竹千层(枝豆とフチクのミルフィーユ) ほんのり塩味のあるしょうゆ風味のクッキー生地に、なめらかな豆腐ムースと豆乳を重ねたミルフィーユ.一見、上品で繊細な印象だが、実は意外な食材の組み合わせが隠されている.中には、腐竹(フチク)と枝豆を使ったフィリングが入っている.

毛豆腐竹千层(画像:小紅書「FineART Cake」) 枝豆、豆乳、豆腐ムース、フチク–豆製品を組み合わせることで、これまでにないおいしさが生まれた.意外にも、この独創的な一品は多くの人に支持されている.

『ケーキの名前を聞くとかなり怖いけれど、見た目は意外といい感じ』

『最近食べた中で、いちばん驚かされたミルフィーユケーキが「毛豆腐竹千層」.豆製品好きにはたまらない一品で、午後のお茶時間がいつも以上に楽しくなる!』 3．鲍鱼海苔巴斯克(アワビと海苔のバスク) 腌笃鮮(ヤンドゥーシェン)は、上海を代表する 店主によると、発想のヒントになったのは、アワビの肝ソースを絡めたご飯だという. 2種類の海苔を使ったバスクチーズケーキを土台に、日本酒に漬けたアワビと、その肝を使ったクリームを重ねている.白みそと日本酒で塩味を加えたクリームが、チーズケーキの甘みと調和する.仕上げに昆布と、広西チワン族自治区・玉林の名物であるもち米菓子「玉林米花」を散らす.

鲍鱼海苔巴斯克(画像:小紅書「FineART Cake」) 店主は、この一品を「ケーキ版の日本料理」と表現している. 4．烟熏猪脸肉意面挞(スモークポークチークのパスタタルト) 土台はブルターニュ風のクッキー生地.さっくりとした食感に、ほどよい塩気と香ばしさが重なる.マスカルポーネのムースとキャラメル風味の卵黄ソースが、甘みと卵黄の豊かな風味を添える.仕上げには、削ったパルミジャーノチーズと、脂がにじむまで香ばしく焼き上げたグアンチャーレを散らす.スモーキーな香り、塩味、甘み、そしてサクサクとした食感.一口でそのすべてを楽しめる.