世界の名門楽団・劇団が上海に集結!第25回中国上海国際芸術祭が開幕

10月17日に開幕した第25回中国上海国際芸術祭は、開幕後初の公演ピークを迎えている. 世界各国の著名な芸術団体やアーティストが上海に集まり、市内各地で音楽、バレエ、演劇、中国の伝統芸能など、多彩な公演が行われている. 今週は、マリインスキー交響楽団によるショスタコーヴィチの交響曲全曲演奏をはじめ、ボリショイ・バレエ団の『ドン・キホーテ』、北京人民芸術劇院によるシェークスピアの名作『ハムレット』など、注目の公演が目白押しだ.また、市民向けプログラム「芸術天空(アート・スカイ)」では、屋外で音楽や舞踊を楽しめる公演も予定されている. ショスタコーヴィチの交響曲全15曲を演奏 公演日時: 10月23日～28日 19:30(24日・25日は14:00公演も開催)

会場: 上海大歌劇院・申庁

ロシアの作曲家ドミートリイ・ショスタコーヴィチの生誕120周年を記念し、指揮者ワレリー・ゲルギエフ率いるマリインスキー交響楽団が、10月23日から28日まで上海大歌劇院で特別公演を行う. 公演では、ショスタコーヴィチの交響曲全15曲を演奏する.「交響曲第5番」や「交響曲第7番『レニングラード』」などの代表作も取り上げられる.20世紀を代表する作曲家の交響曲を一挙に楽しめる貴重な機会となる. ボリショイ・バレエ団『ドン・キホーテ』 公演日時: 10月21日～23日 19:30

会場: 上海文化広場

ロシアの名門ボリショイ・バレエ団が、2年ぶりに上海を訪れる.上演するのは、クラシックバレエの人気作品『ドン・キホーテ』.スペインの文豪セルバンテスの小説を原作に、若い男女キトリとバジルの恋物語を中心に描く.華やかな衣装や情熱的な音楽、高度な技術を駆使した踊りが見どころで、ロシア・バレエの魅力を存分に味わえる作品だ. 現代舞踊『山々が涙するとき』が世界初演 公演日時: 10月22日・23日 19:15

会場: 上海東方芸術センター・オペラホール

アルバニアにルーツを持つフランス人振付家ブリゲル・ジョカと、謝欣舞踊劇場が共同制作した現代舞踊作品『山々が涙するとき』(中国語原題:当群山垂泪)が、上海で世界初演される. 腕や手の動きを生かした独創的な身体表現を通じて、喪失や成長、大切なものを守ること、希望といった人生のテーマを描き出す.中国と海外のアーティストの協働によって生まれた新作の舞台表現に注目したい. 北京人民芸術劇院『ハムレット』 公演日時: 10月21日～25日 19:30 会場: 上海美琪大戯院

北京人民芸術劇院が、シェイクスピアの名作『ハムレット』の新演出版を上海で上演する.馮遠征(フォン・ユエンジョン)と楊佳音(ヤン・ジアイン)が共同で演出を手がけ、鄭雲龍(ジェン・ユンロン)ら若手俳優が出演する. 今回の舞台では「選択」をテーマに、時系列を再構成した演出を通じて、主人公ハムレットの葛藤や、復讐を決断するまでの心の動きを描く.本作が北京以外で上演されるのは、今回が初めてとなる. ドイツ・シャウビューネ劇場『マリア・ブラウンの結婚』 公演日時: 10月22日・23日 19:30、24日 14:00

会場: YOUNG劇場・メインシアター

ドイツの名門シャウビューネ劇場が、映画監督ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーによる同名映画を舞台化した『マリア・ブラウンの結婚』を上演する.演出を手がけるのはトーマス・オスターマイアーだ. 第二次世界大戦後のドイツを舞台に、主人公マリアの結婚生活と人生を通して、戦後社会の変化や時代に翻弄される人々の姿を描く.出演者はわずか5人.主人公を演じる女優を除く4人の男性俳優が、24役を演じ分けるという独特の演出も見どころだ. 廬劇『呉敬梓』 公演日時: 10月21日 19:30

会場: 上海音楽学院オペラハウス

安徽省合肥市の廬劇院が、中国の古典小説『儒林外史』の作者、呉敬梓の生涯を題材にした廬劇『呉敬梓』を上演する. 裕福な家に生まれた呉敬梓は、後に家運が傾き、各地を放浪した末に文学の道へと進んだ.波乱に満ちたその生涯を、安徽省の伝統的な地方劇「廬劇」ならではの歌や演技を通して描き出す.一人の文学者の人生を通じて、中国の伝統文化や当時の社会、人々の暮らしに触れられる作品だ. 越劇『明月清泉』 公演日時: 10月24日・25日 19:15

会場: 上海宛平劇院

安徽省合肥市の廬劇院が、中国の古典小説『儒林外史』の作者、呉敬梓の生涯を題材にした廬劇『呉敬梓』を上演する. 裕福な家に生まれた呉敬梓は、後に家運が傾き、各地を放浪した末に文学の道へと進んだ.波乱に満ちたその生涯を、安徽省の伝統的な地方劇「廬劇」ならではの歌や演技を通して描き出す.一人の文学者の人生を通じて、中国の伝統文化や当時の社会、人々の暮らしに触れられる作品だ. 屋外で楽しめる「芸術天空」ウズベキスタン国立大劇場交響楽団コンサート 公演日時: 10月24日 14:00

会場: 上海城市草坪音楽広場

上海国際芸術祭では、劇場公演に加え、市民が気軽に芸術を楽しめる屋外プログラム「芸術天空」も実施される. 今回は、ウズベキスタン国立大劇場交響楽団による特別コンサート「こんにちは、中国」を開催.中央アジアの民族音楽と西洋のクラシック音楽を融合させ、シルクロード沿線に受け継がれてきた豊かな音楽文化を紹介する. ジョージア民族舞踊『炎の舞』 公演日時: 10月25日 19:00

会場: 上海城市草坪音楽広場

ジョージアのイグリス青年民族バレエ団による『炎の舞――ジョージア民族文化への壮大な旅』が上演される. 民族衣装に身を包んだダンサーたちが、男性ダンサーの力強くアクロバティックな踊りや、女性ダンサーの優雅な舞を披露する.コーカサス地方ならではの情熱あふれる民族舞踊を堪能できる.