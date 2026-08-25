[SH Transit] 上海の「エアエクスプレスライン」が国内接続を加速する方法

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Credit: Imaginechina

上海浦東空港と虹橋空港は、中国新疆ウイグル自治区のウルムチ行き専用の「航空快线（エア・エクスプレスライン）」という新たなサービスを旅行者向けに導入しました。 これは、上海での乗り継ぎ手続きの負担を軽減するために拡充を続けるネットワークの最新の取り組みです。 中国国内線を利用する外国人の方にとって、このエクスプレスラインは知っておくと便利なサービスです。特に国内の混雑が激しい路線では、乗り継ぎにかかる時間を実質的に短縮することができます。

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エアエクスプレスラインとは何ですか？ 「航空快线（クアイシエン）」とは、特別な種類の航空便ではありません。複数の航空会社が空港と共同で特定路線において提供する優先手続きサービスの仕組みを指します。 このサービスは、当該路線を頻繁に利用し、空港到着から手荷物受け取りまでをより速く、見通し良く済ませたい旅行者を対象としています。 主に三つの特典がセットになっています。専用のチェックインカウンターと保安検査レーン、バスによるタールマック移動ではなくボーディングブリッジを使用した優先搭乗、そして専用手荷物ターンテーブルにより最後の荷物が出てくるまでの待ち時間を短縮することです。 特別な航空券種別や追加料金は一切不要です。利用者はチェックインカウンター付近のエクスプレスラインの案内表示を探すか、搭乗する路線が対象か航空会社スタッフに問い合わせるだけで利用できます。

路線数はどれくらいですか。 上海の両空港はこのネットワークを着実に拡大してきました。虹橋空港は現在 15 本の航空快线を運用しており、北京、広州、深セン路線が最も多忙です。ピーク時にはこれらの路線の便が約 30 分ごとに出発します。

虹橋空港のその他の航空快线は、厦門、青島、昆明、重慶、武漢などの都市を結んでいます。

浦東空港は 10 本の航空快线を運用し、北東部、南部、南西部、北西部方面へ展開し、上海とハルビン、広州、成都、西安などの都市をつないでいます。

新疆空港グループ、東方航空、南方航空、吉祥航空、春秋航空などの航空会社と連携して新たに開設された路線は上海‑ウルムチを結び、両都市間の観光輸送拡大を目的としています。

今年 1 月から 7 月までの上海‑新疆間の旅客数は約 140 万人に達し、夏の旅行ピーク期には 1 日あたりの便数が 40 便を超えました。



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北京-上海回廊 上海と北京を結ぶ航空快线ほど重要性が高く、競争の激しい路線は存在しません。

両都市は、それぞれ人口 2000 万人を超える中国唯一の都市ペアであり、この路線は航空会社と高速鉄道事業者の双方にとって国内で最も多客で収益性の高い路線です。

約 1300 キロの移動区間では、北京首都空港、北京大興空港、上海虹橋空港、上海浦東空港の四つの空港が輸送を分担しています。

飛行機での所要時間は 2 時間を下回ります。鉄道の場合、最速の高速列車は 4 時間 18 分で走破し、ピーク時には 4 分間隔で発車します。この運行ペースは一般的な鉄道路線というより地下鉄に近い水準です。

この競争関係は 2011 年に遡ります。北京‑上海高速鉄道が開通した当時、航空各社は対応に追われ、定時性を確保するため路線の両拠点に予備機を待機させる措置なども実施されました。



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それ以来、航空会社は乗客に優しい措置を導入し続けています。例えば、虹橋空港と北京首都空港間での航空会社間の再予約手配があり、対象となるチケット所有者は遅延を待つ代わりに、他の航空会社の次の利用可能なフライトに移動することができます。 中国東方航空の会長、王志清氏は、航空がまだ鉄道に遅れを取っている分野を指摘しています。鉄道の乗客は出発の15〜20分前にチェックインできるのに対し、航空機ではほぼ1時間必要であり、ある駅で食事を注文し次の駅で受け取ることが可能で、電子領収書も即座に受け取れる一方、航空旅行者は依然として紙の旅程を扱わなければなりません。 「過去に鉄道が民間航空から学んだのであれば、今度は民間航空が鉄道から学ぶ番だ」と王氏は述べました。承知いたしました 国内線で浦東または虹橋を経由する接続が含まれる場合、そのルートがエクスプレスラインかどうか確認する価値があります。優先チェックインとセキュリティレーンだけで、接続時間が厳しい場合でも快適なものに変えることができます。