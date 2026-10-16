森と水に癒やされる秋!青浦で楽しむ非日常のアウトドア体験

秋のSUP(パドルボード)シーズンが到来! 10月の風が秋の気配を運び、江南の空はより澄み渡り、夕日はやわらかな表情を見せる.そんな季節は、水辺の景色もひときわ魅力的. 今回は6カ所の水上スポットと2種類の特色ある楽しみ方を紹介.「青浦・秋のSUPマップ」を保存して、秋の水上アクティビティを楽しもう. SUPに乗って、水上から秋の青浦を満喫しよう!

第1グループ｜広々とした水面・夕日鑑賞 おすすめ:初めてSUPに乗る人、湖の絶景写真を撮りたい人、会社の団体研修/家族でのんびりパドリング 1. 金塢半島ウォータースポーツ基地 上海金塢半島キャンプ場は、青浦区双祥村に位置し、三方を水に囲まれ、淀山湖に隣接している.敷地面積は200畝(約13.3ヘクタール)以上に及び、広々とした芝生と長く続く湖岸が特徴だ.広い水辺を生かし、多くの人がウォータースポーツや水辺のアクティビティを楽しめる.

ここでは、ヨットやウィンドサーフィン、カヤック、SUP、ドラゴンボート、水上自転車など、さまざまな水上アクティビティを楽しめる.中国国際ウィンドサーフィンマスターズなど、ハイレベルな大会の開催実績もある.専門のコーチによる指導も受けられるため、初心者でもライフジャケットを着用し、基本を学びながらSUPに挑戦できる.

ここを訪れたら、秋の夕日も見逃せない.午後3時半～4時ごろに湖へ漕ぎ出し、湖の中央から振り返ると、太陽がゆっくりと湖面に沈んでいく様子を眺められる.水面全体が琥珀色に染まる、幻想的な光景が広がる.

同施設には年間3万人以上が訪れ、景観の美しさやスポーツ体験が好評を得ている.週末の午後はSUPの利用者で混み合うため、事前予約がおすすめだ.

お出かけガイド 住所:青浦区商周公路988号 問い合わせ電話:021-59770571/17691385529 営業時間:10:00-21:00 2. 趣野艇社ウォータークラブ 朱家角鎮の西井街にある趣野艇社ウォータークラブは、豊かな水辺の環境を生かしたウォータースポーツを楽しめるスポットだ.心地よい風を感じながら、大淀湖の穏やかな水面と静かな景色を満喫できる.

SUPやカヤックが豊富に用意されており、コーチによる指導も受けられる.初心者でも基本的な操作を学びながら水上アクティビティに挑戦でき、ウォータースポーツの楽しさを体験できる.

お出かけガイド 住所:青浦区朱家角古鎮西井街300号 予約方法:「大衆点評」アプリで「趣野艇社水上倶楽部」を検索 問い合わせ電話:18116316837/19921259217 営業時間:9:00-18:00

第2グループ｜小さなアマゾン・林を抜ける水路 おすすめ:没入感を追求したい人、「船で村に入ってコーヒーを飲みたい」都市型プレイヤー 3. 划得来ウォータースポーツキャンプ場 キャンプ場のオーナーは水辺を知り尽くしており、独自のルートで自然豊かな水域へと案内してくれる.葦の間を縫うように進み、人けのない小さな石橋を回り込んだ先には、視界が開けた水域が広がる.そこで10分ほどパドルを止めて水上に漂えば、耳に届くのは鳥のさえずりだけ.自然に包まれながら過ごす、特別なひとときを味わえる.

日常を離れ、冒険気分を味わいたいなら、無人島探検に挑戦してみよう.キャンプ場のガイドとともにゴムボートに乗り込み、波を切りながら、地図にも名前が載っていない島を目指す.

島に上陸すると、手つかずの自然が残る水郷の風景が広がる.タープを張り、野外で食事を作りながら、秋風や水辺の景色を楽しむ.日常の喧騒を離れ、自然の中でゆったりとアウトドアを満喫できる.

お出かけガイド 住所:青浦区金沢鎮東天村297号 予約方法:「大衆点評」アプリまたは「小紅書」アプリで「划得来水上運動営地」を検索 問い合わせ電話:13801549269 営業時間:10:00-20:00

4. 撃水カヤッククラブ 撃水クラブは2013年、淀山湖畔の岑卜村に設立された.以来、十数年にわたり、多くのウォータースポーツ愛好家とともに、この水域でトレーニングやツーリング、競技に取り組んできた.特に、カヤックの一種であるサーフスキー(Surfski)やSUP(スタンドアップパドルボード)の競技分野で実力を磨き、現在では国内でも知名度の高いクラブへと成長している.

幅広い運動ニーズに応えるため、クラブでは参加者の経験や体力に合わせた多彩な水上スポーツのルートを用意している.

「岑卜アマゾン探秘ルート」は、ウォータースポーツ未経験者や、基本的な体力を備えた人、4歳以上の子どもがいる家族向けに設計されている.ルートの難易度は適度で、体験の楽しさと安全性に配慮しており、初心者や家族連れでも気軽に水上アクティビティを楽しめる. また、体力に自信があり、より高い運動強度を求める愛好家向けには、専門性の高い上級ルートも用意されている.

お出かけガイド 住所:青浦区岑卜路岑卜村209号 予約方法:公式アカウント、動画号、小紅書アプリで「聚楽撃水」を検索してフォロー 問い合わせ電話:18917582715(WeChat同番号) 営業時間:9:00-19:00

5. 動邦カヤッククラブ 動邦カヤッククラブの名物といえば、「湖畔食堂」.水上の緑豊かなエリアを抜けて上陸すると、食事や休憩を楽しめる.焼きたての窯焼きピザを頬張り、コーヒーを片手に湖を眺めれば、心地よいひとときを過ごせる.

窯焼きピザ:注文を受けてから焼き上げる本格的なピザ.底はカリッと香ばしく、縁にはほどよい焼き色が付いている.上陸後、焼きたてを味わいたい. SUPアフタヌーンティー:コーチがコーヒーや軽食を湖の中央まで届けてくれる.SUPの上でバランスを取りながら楽しむ、写真映えも抜群のユニークな体験. また、動邦カヤッククラブでは、複数の「アマゾンクルーズの旅」ルートも用意している.緑に包まれた水路を進みながら、江南の水郷ならではの景色を水上から満喫できる.

お出かけガイド 住所:青浦区岑卜村新港村路383号 予約方法:大衆点評または小紅書で「動邦皮划艇」を検索 問い合わせ電話:13311786385(WeChat同番号) 営業時間:9:00-18:00

6. 550カヤックリゾートキャンプ場 青浦区金沢鎮の岑卜村に位置する、森林と水辺に囲まれた約1万平方メートルのキャンプ場.CCTV-4の番組『生態中国』やバラエティー番組『極限挑戦』にも登場した.秋冬の自然散策や親子のお出かけ、企業のチームビルディングにおすすめのスポットだ.

青浦区金沢鎮の岑卜村に位置する、森林と水辺に囲まれた約1万平方メートルのキャンプ場.CCTV-4の番組『生態中国』やバラエティー番組『極限挑戦』にも登場した.秋冬の自然散策や親子のお出かけ、企業のチームビルディングにおすすめのスポットだ.

親子で楽しむ週末｜自然の中でリフレッシュ 親子向けのフリーマーケットや釣り体験のほか、秋限定の「金木犀の囲炉裏茶体験」も楽しめる.金木犀の花を摘み、自分でお茶を作りながら、江南の秋を満喫できる.※事前予約が必要. 秋冬限定｜カヤックで楽しむ水辺の絶景 10～11月は、花と実が美しい栾樹(モクゲンジ)が見頃を迎える.11月下旬から12月にかけては、水辺のセコイア並木が赤く色づき、水面に映る幻想的な景色を楽しめる.カヤックのほか、芝生でのキャンプや夕日鑑賞、林間散歩、囲炉裏茶などもおすすめだ.空撮サービスを利用して、秋の風景を映像に残すこともできる. 企業向けチームビルディング｜10～550人に対応 企業のチームビルディングや懇親会、年会など、団体イベントにも対応.企画から運営まで一貫してサポートする. 主なアクティビティ 昼: カヤック、水上探検、夕日鑑賞、芝生キャンプ、BBQ、丸焼きラム料理など

夜: 焚き火パーティー、ライブ音楽、孔明灯(中国式ランタン)、花火ショーなど 自然の中で体を動かし、夜は音楽や焚き火を囲んで交流を深められる.秋冬の団体イベントにぴったりのスポットだ.