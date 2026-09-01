街中に巨大キャラクターが登場!上海の注目フォトスポット5選

近年、上海では、人気キャラクターやIPコンテンツを取り入れたイベントが増えている.巨大オブジェや期間限定ポップアップ、作品の世界観を再現した展示など、街中には個性豊かなスポットが登場している. 写真撮影はもちろん、限定グッズや体験型コンテンツも楽しめ、週末のお出かけ先としても人気だ.今回は、上海で出会える注目の「巨大キャラクター」スポットを紹介する.気になるキャラクターを見つけたら、ぜひ足を運んでみてほしい.

スパイダーマンが北外灘に出現! 会場情報 住所:金虹橋モールL1・オフィスビル前(長寧区茅台路179号) 交通:地下鉄2・15号線「婁山関路駅」最寄り 開催期間:8月19日 ~ 9月18日 上海では現在、巨大なスパイダーマンが登場し、話題を集めている.上海最大級のスパイダーマンのバルーンは、SMP上海白玉蘭広場から金虹橋モールへ移設された.おなじみの赤と青のスーツや特徴的なポーズなど、細部まで再現された姿が目を引く. 夜になるとバルーンに明かりが灯り、背後に広がる上海の街並みと美しく重なる.都会の風景とマーベルの世界が融合した、思わずカメラを向けたくなるフォトスポットだ.





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G-DRAGONの「雲猫」ZOA 会場情報 住所:南翔印象城MEGA(陳翔公路2299号) 交通:地下鉄11号線「陳翔公路」駅3番出口直結 開催期間:10月7日まで LINE FRIENDS傘下のキャラクター「ZO&FRIENDS(ジョアンフレンズ)」が上海に初登場.南翔印象城MEGAでは、「HAPPY MEGARDEN(ハッピーメガーデン)」をテーマにしたイベントが開催されている. 入口には巨大なZOA(ジョア)「雲猫」が登場し、デイジーの装飾が華やかな雰囲気を演出.館内にはフォトスポットも随所に設けられ、L1のアトリウムから屋上ガーデンまで、ショッピングモール全体が「都会の癒やしガーデン」に様変わりしている.





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TAMBURINS × 巨大ダックスフント 会場情報 住所:HAUS NOWHERE(淮海中路798-812号) 交通:地下鉄13号線「淮海中路」駅2番出口から徒歩約180m 開催期間:10月頃まで(予定) フレグランスブランド「TAMBURINS(タンバリンズ)」の中国ツアー最終会場となる淮海中路のHAUS NOWHEREに、全長13mの巨大なダックスフントのアート作品「Sunshine(サンシャイン)」が登場した. バイオニクス技術とリアルな表現を取り入れ、呼吸や耳をピクピク動かす仕草など、細かな動きまで本物さながらに再現されている. 会場では、新作フレグランス「SUNSHINE」と「PUPPY」の2種類も販売.巨大なダックスフントと一緒に写真を撮れるフォトスポットも設けられ、迫力ある作品を間近で楽しめる.



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ビキニタウンの仲間たち 会場情報 住所:静安嘉里中心(南京西路1515号) 交通:地下鉄2・7・14号線「静安寺」駅近く 住所:浦東嘉里城(花木路1378号) 交通:地下鉄7号線「花木路」駅直結 開催期間:8月31日まで この夏、上海をにぎわせているのが、スポンジ・ボブが暮らす「ビキニタウン」をテーマにしたイベントだ.中国では初開催となる本イベントは、静安区と浦東新区の2会場で同時開催されている. 静安嘉里中心には、全長17mの「寝そべり魚」の巨大バルーンが登場.浦東嘉里城では、巨大な砂の城やインタラクティブなゲームなど、ビーチパーティーを思わせる空間を展開.両会場には期間限定ショップもオープンし、200種類以上の限定グッズが販売されている.







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上海っ子に愛される「ホワイトラビット」 会場情報 住所:上海世茂広場(南京東路829号) 交通:地下鉄2・10号線「南京東路」駅から徒歩約10分／地下鉄1・2・8号線「人民広場」駅から徒歩約5分 開催期間:9月13日まで 南京路歩行街の西端に位置する上海世茂広場に、上海っ子なら誰もが知る国民的ミルクキャンディ「大白兔(ホワイトラビット)」が登場している.館内には、大白兔とオリジナルキャラクター「花生仔(ピーナッツキッズ)」の巨大バルーンがお目見え.赤ずきん姿の丸々とした花生仔と大白兔が並ぶ姿は、思わずカメラを向けたくなるかわいらしさだ. 観光だけでなく、ショッピングやグルメも楽しめるのも魅力の一つ.東エリアはサブカルチャーと没入体験をテーマに、L3には本格的なF1レーシングシミュレーターが登場.西エリアには、LINE FRIENDSやスマートフォンブランド「HONOR(オナー)」の店舗もオープンする予定だ







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