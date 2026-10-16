上海でキンモクセイを満喫!

上海のキンモクセイの季節、桂林公園に行かないともったいない!

園内いっぱいに広がる甘い香りと、風情あふれる江南庭園の風景.歩くたびに絵になる景色に出会える、秋のお出かけにぴったりのスポット.花を愛でて、写真を撮り、お茶を楽しむ.秋の上海を満喫しよう!

🚶おすすめ散策ルート:

地铁5号口➡北门➡飞香厅➡知春亭➡问香亭➡半山亭➡哈哈亭➡合欢亭➡南园➡西园➡乐寿亭➡四教厅➡九曲长廊➡颐亭➡鸳鸯楼➡留春亭➡四方八方亭➡北门

[太阳]園内散策のポイント:

·園内には出入口が3カ所ある.北門は地下鉄駅に近く、南門は康健園に近い.

·公園自体はそれほど広くなく、各エリアがつながっている.ルートにこだわらず、キンモクセイの香りを頼りに気の向くまま散策するのもおすすめ.

·四教庁＆飛香庁の喫茶サービス:午前9時まではお茶が1ポット5元.9時以降はキンモクセイを使ったお茶や軽食も楽しめる.

📷桂林公園で写真を撮るなら!

·キンモクセイ×中国伝統建築

花と東屋、彫刻を施した窓などを一緒にフレームに収めれば、中国らしい風情たっぷりの一枚に.

·見上げるだけじゃもったいない!

足元に目を向けて、地面に落ちた花を接写してみよう.秋らしい繊細な写真が撮れる.

·人物写真にもぴったり

桂林公園は、江南地方の伝統的な庭園建築も見どころ.東屋や回廊、木々を背景や前景に取り入れれば、雰囲気のある写真に仕上がる.

·雨の日ならではの風情も

雨に濡れたキンモクセイや、地面に散った花びらも趣がある.天気に合わせて撮影を楽しもう.

·地面を埋め尽くす落ち花を撮るなら早朝に!

落ちた花は清掃されることもあるため、花びらが地面に広がる風景を撮りたいなら、朝早い時間帯がおすすめ.

桂林公園の情報:

入園料:無料・予約不要

開園時間:5:00～21:00

アクセス:地下鉄12号線・15号線「桂林公園」駅下車、5番出口を出ると北門がすぐ目の前

(以上の内容は、フォトグラファー・你七哥のおすすめ,小紅書:你七哥)